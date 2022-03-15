不織布廠南六（6504）15日公告2021年財報，稅後淨利1.17億元，每股稅後盈餘（EPS）1.62元。董事會決議，今年每股將配發1.2元的現金股利。

以南六15日收盤價104元計，現金殖利率1.15％。

董事會決議，將在5月31日召開今年股東常會。

中保科2021年EPS 5.73元 配5元現金股利
錩泰去年EPS 3.8元 擬配2.5元現金股利
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