台火2021年EPS1.15元 將配0.5元現金股利 17:052022/03/18 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台火（9902）18日公告2021年財報，稅後淨利1.13億元，每股稅後盈餘（EPS）1.15元。董事會決議，今年將每股配發0.5元的現金股利。 以台火18日股價收盤12.3元計，現金殖利率有4.06％。 台火董事會也將今年的股東常會定在6月24日。 《半導體》長科*去年EPS4.81元 今年再向上 新光鋼EPS 8.62元 創高 #台火 #EPS #將配 #元現金股利 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上品 EPS13.94元 04:102022/03/18 證券．權證 東台去年轉虧為盈 EPS為0.68元 11:422022/03/18 財經 長華*去年下半年盈餘配發1.62元現金股利 09:322022/03/18 財經 智邦去年每股賺8.44元 配息6元 14:242022/03/18 財經 長科＊改面額 每股1元→0.4元 04:102022/03/18 財經要聞 B站爭取在港交所雙重上市 04:102022/03/18 產業特刊 先進光 擴產＋增資子公司 今年資本支出 上看3.3億 04:102022/03/18 產業．科技 陸傳要求騰訊 將微信支付納入金融控股公司 16:072022/03/18 財經 中菲行創三高 北美再添新據點 04:102022/03/18 產業特刊 新竹建商預測 資金將轉向新成屋 04:102022/03/18 財經要聞 殖利率逾5％ 正文站穩30元大關 13:482022/03/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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