台火（9902）18日公告2021年財報，稅後淨利1.13億元，每股稅後盈餘（EPS）1.15元。董事會決議，今年將每股配發0.5元的現金股利。

以台火18日股價收盤12.3元計，現金殖利率有4.06％。

台火董事會也將今年的股東常會定在6月24日。