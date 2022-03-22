佐登-KY（4190) 去年第四季營運回神，帶動全年EPS達4.98元，較前一年的4.41元成長， 22日董事會通過決議配發每股現金股利3.5元，以當日股價68.6元計算，現金殖利率約5.1％。

展望2022年，佐登展現積極搶進美的大健康商機企圖，佐登妮絲城堡生技園區即將在下半年開幕，綠建築、自動化的智慧工廠將供應集團、海內外大廠的保養品需求所需，為未來營收成長注入更強大的動能。

2021年5～7月台灣受本土新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發，美容業停業長達三個月嚴重影響營運績效，惟佐登仍繳出全年營收27.7億元，年增1.4％成績，EPS為4.98元。

佐登表示，看好全球保健食品商機，受到台灣12.3萬會員喜愛、一年賣出13棟101大樓高度的益生菌保健食品，3月已經在大陸開賣，並獲得廣大會員的回響。4月台灣也將開賣，使用國際大廠DSM所代理的KeminFloraGLOR專利游離型葉黃素也是市場唯一的雙劑型的葉黃素產品。

據2021年食品產業年鑑顯示，台灣的葉黃素保健食品的市場規模已高達15億，相比前一年的10億規模呈現明顯增長，疫情下3C使用過度的問題著實反映在保健選擇上，佐登也推出飲品與果凍雙劑型，力求一次滿足全家不同大小的補給需求。