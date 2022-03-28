全球首富自爆確診 馬斯克嘆：好像又中了 19:252022/03/28 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬斯克周一在推特發文，稱他又確診了。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動車大廠特斯拉、太空探索科技公司SpaceX創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）周一在推特（Twitter）上無奈嘆道自己「好像」二度確診，且沒有任何症狀。 Covid-19 is the virus of Theseus.How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022 2020年11月，馬斯克在網路上聲稱，他很有可能確診新冠肺炎。當時他表示出現類似感冒的輕微症狀，且也接受4次的檢測，結果為2陰2陽；對於結果的不一致，馬斯克也質疑檢測的準確性是否太差，稱自己使用同一台機器、同一種測試，甚至還同一名護士幫他採檢。 基隆＋10 林右昌下令增設3篩檢站揪感染源 基隆警群聚擴大 侯友宜：新北有備案做好員警調度 #馬斯克 #全球首富 #確診 #無症狀 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北巿＋3 柯文哲示警：全台11條傳播鏈 社區感染來了 15:592022/03/28 生活 本土＋34 基隆警察被Omicron打趴 增12例最多 13:522022/03/28 生活 大潭電廠外包商妻女染疫 Ct值曝 擴大採檢714人 15:312022/03/28 生活 竹市＋0沒了 今增2確診 大潭電廠群聚案家人 14:372022/03/28 生活 單日本土確診＋83 疫情流竄6縣市 找嘸感染源 04:102022/03/28 生活新聞 台東280天＋0破功 6確診感染源不明 04:102022/03/28 生活新聞 基隆二信高中＋6 累計9染疫 分散3班級感染源不明 12:362022/03/28 生活 本土確診暴增83例 創九個月最高 04:102022/03/28 財經要聞 新北＋6！確診個案分布這4區 Ct值曝光 15:302022/03/28 生活 台東＋2！池上職訓班學員確診 急匡列60人 16:062022/03/28 生活 烏龍！新北永和警PCR陰性 虛驚一場 10:512022/03/28 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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