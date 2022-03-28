電動車大廠特斯拉、太空探索科技公司SpaceX創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）周一在推特（Twitter）上無奈嘆道自己「好像」二度確診，且沒有任何症狀。

Covid-19 is the virus of Theseus.



How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?



I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms. — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022

2020年11月，馬斯克在網路上聲稱，他很有可能確診新冠肺炎。當時他表示出現類似感冒的輕微症狀，且也接受4次的檢測，結果為2陰2陽；對於結果的不一致，馬斯克也質疑檢測的準確性是否太差，稱自己使用同一台機器、同一種測試，甚至還同一名護士幫他採檢。