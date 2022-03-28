隨著貨幣政策緊縮以應對不斷上升的通膨，科技股的許多高成長、獲利品質低、未有獲利的公司都面臨著拋售壓力，這讓本次財報季的結果對投資者來說比以往更加重要。法人表示，整體而言，大部分科技公司獲利表現仍佳，股價波動愈大，只要財報佳的公司，其獲利空間愈大。

由於大部分科技公司獲利表現仍佳，更支持了經理人對科技產業後市樂觀的看法。百達機器人科技策略團隊也表示，雖然整體科技股的基本面仍然良好，但在經濟成長轉弱之際，強勢與劣勢的公司差異將更為明顯。

富達國際表示，三大雲端計算公司 Amazon、Microsoft 和 Alphabet 都擁有比預期更好的強勁數據，其成長也在加速。數位轉型計畫繼續推動更多的雲端投資，以 IT 服務公司為例子，Accenture 和其他印度公司協助客戶採用 IT 基礎設施，獲得了良好的業績。另 Apple 也 在收入和毛利率表現超過了市場預期，且最新的 iPhone 週期也因受惠於大陸市場份額增加，比許多人預期得要強勁。半導體廠商則是在所有領域都表現強勁。隨著與雲端相關的企業增加支出，讓計算需求保持穩定，最近的供應鏈壓力導致汽車製造商和機器製造商增加了庫存，這為半導體企業提供了進一步的支持。隨著半導體公司資本支出不斷地上升，反映出終端市場的持續增長。

百達機器人科技策略團隊也指出，疫情爆發以來，缺工問題讓企業逐漸意識到自動化部署的迫切性，不只半導體、汽車業對於自動化設備需求大量湧現，許多製造業採用更多的機器人生產設備，以解決缺工和人工成本上升的問題，也可大幅提高生產效率。各大企業加速採用機器人並投資於自動化設備，未來幾年將帶動產業爆炸性成長。估計自主移動機器人（AMR）急速成長，全球2019年產值達293億美元，預計到2030年將激增至2206億美元，2020～2030年間預測將以18.3％年複合成長率強勁成長。

至於台灣科技股的前景，PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文表示，台灣科技股的整體營運動能並未改變，且在基期之下，今年的電子類股獲利成長性明顯優於傳產，有望繳出逾13％的年增幅，其中，成長較為明顯的族群集中在半導體、電子零組件、其他電子等，而半導體在全球供不應求與價格主導之下，整體企業獲利成長增幅有機會繳出近3成的好成績。