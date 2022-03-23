手中訂單滿滿、高毛利產品出貨比例增加、平均單價提升，聚陽(1477)2021年稅後淨利26.55億元，每股稅後淨獲利為11.2元。董事會決議，今年每股將配發9.5元的現金股利。

以聚陽22日股價收盤195.5元計，現金殖利率為4.86％。

由於新舊客戶下單量持續成長，手中訂單已排滿到第三季的7月；加上今年高毛利產品比例可望衝高到五成以上的高峰，聚陽樂觀預期，2022年營運暢旺，已訂下維持二位數成長的目標。