聚陽去年EPS 11.2元 今年配發9.5元現金股利 04:042022/03/23 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 手中訂單滿滿、高毛利產品出貨比例增加、平均單價提升，聚陽(1477)2021年稅後淨利26.55億元，每股稅後淨獲利為11.2元。董事會決議，今年每股將配發9.5元的現金股利。 以聚陽22日股價收盤195.5元計，現金殖利率為4.86％。 由於新舊客戶下單量持續成長，手中訂單已排滿到第三季的7月；加上今年高毛利產品比例可望衝高到五成以上的高峰，聚陽樂觀預期，2022年營運暢旺，已訂下維持二位數成長的目標。 晟德去年EPS 3.6元 大方配股利4元新高 江興鍛去年EPS 2.37元 配發1.5元現金股利及股票股利 #聚陽 #手中訂單 #每股 #EPS #配發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏全去年EPS 6.83元 創高 22:422022/03/22 財經 喬山去年EPS 0.13元 低於2020年 22:422022/03/22 財經 佐登-KY去年EPS 4.98元 擬配息3.5元 21:122022/03/22 財經 華榮去年EPS 3.27元 創高 04:102022/03/22 證券．權證 鈊象去年大賺 EPS 67.21創新高 04:102022/03/22 產業．科技 和潤3.0啟航 今年EPS拚攻頂 04:102022/03/22 證券．權證 合機電線電纜 去年EPS 1.05元 18:032022/03/22 財經 遠雄建去年EPS達7.78元 改寫八年最高 20:422022/03/22 財經 智伸科去年大賺一股本 今股價開高走跌 11:232022/03/22 財經 億泰去年EPS 0.50元 董事會決議不配發股利 18:132022/03/22 財經 聲寶去年EPS連二年站4元 擬配息2.7元 19:442022/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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