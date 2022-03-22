江興鍛去年合併營收成長，EPS卻從前年3.05元降至2.37元。22日董事會決議每股配發現金股利0.50元、股票股利1.0元，每股合計配1.5元現金及股票股利，股利股息配發率63.29％。江興鍛表示，江興鍛今年營收及獲利追求成長目標不變。

江興鍛22日董事會承認去年財報，去年合併營收25.35億元、營業毛利5.57億元、營業利益2.22億元、稅前淨利2.26億元、本期淨利1.81億元、EPS為2.37元。會中決議每股配發現金股利0.50元、股票股利1.0元，每股合計配發1.5元現金及股票股利，並訂4月15日為現金股利交易日，6月17日召開股東會，同時也是現金股利發放日。

江興鍛表示，江興鍛去年大陸日系車廠及零件業及美系客戶都有車用晶片短缺問題，造成江興鍛出貨時而遞延，不過去年合併營收仍逾25億元，優於前年。獲利卻遭原物料、零件及運費都上漲，加上太倉廠大陸太倉廠遷廠，機械設備去年下半年至今年上半年陸續搬遷至淮安一廠，支付遷廠成本增加，才出現營收成長、獲利卻下滑的局面。