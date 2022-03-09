瑩碩（6677）去年因疫情波及，營收衰退，但因多項授權案的里程碑金達標，仍維持獲利，歸屬母公司稅後淨利1,923萬元，年減39%，每股稅後盈餘為0.4元。

瑩碩表示，去年整體營運受到上半年本土疫情爆發的拖累，未如預期成長，但下半年受惠多項授權案的里程碑金達標、子公司泰和碩獲利穩健成長，以及與同業策略聯盟綜效逐漸顯現，下半年營收與獲利較上半年大幅增加，支撐全年營運維持獲利。

積極擴大展開與同業的策略聯盟的瑩碩，去年與健喬合作的首個產品—降血脂藥「愛脂婷錠」在相關權利金挹注下率先展現效益，推升下半年營收與獲利成長。

瑩碩總經理顏麟權指出，台灣藥品市場規模不大，健保藥價的逐年調整加劇市場競爭，近年又受到新冠疫情的干擾衝擊供應鏈，面對不斷變化的市場動態，若想突圍勝出，除了掌握技術平台、有自已的核心競爭力外，更重要的是具有洞悉市場需求的能力，以及完整的專利布局，才能真正走出差異化策略，開創新的價值。

瑩碩針對市場需求已建立起多個特殊劑型藥物開發平台，並且擁有逾百張藥證，未來將持續進行國內外授權或合作，提升資產運用與活化效益，擴增營運成長動能。

瑩碩表示，目前在台灣、中國二地皆有藥品提交藥證審查申請；同時也有多項藥品持續進行生體相等性試驗（BE），預計第二季起陸續提出藥證申請。此外，子公司歐帕在客戶轉換調整告一段落後，營運可望重返成長軌道；泰和碩也將持續受惠產品組合優化，維持穩健成長。

展望今年，隨著海內外藥證布局繼續邁向收成，可逐步認列階段里程碑金，加上子公司貢獻穩定，全年營運可望倒吃甘蔗。