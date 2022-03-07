健喬（4114）營運再報喜訊！自結2月營收以2.48億元，交出年增28％、歷年單月次高佳績，且連續兩個月年成長超過25％。

健喬表示，雖然2月只有15個工作天，但由於出口中國鼻噴產品訂單持續暢旺，加上藥局通路、子公司優良生醫及七星化學業績大幅成長，帶動健喬合併營收表現亮麗，其中，母公司年成長25％，子公司營收增長則達40％。

受惠全通路慢性病用藥2月出貨暢旺，健喬公司業績明顯成長。泌尿道領域方面，治療前列腺肥大的「優列扶」全系列藥品，及治療膀胱過動的「歐舒」緩釋錠成長雙雙超出45％，去年底開始代理用於前列腺癌紓解治療的「癌立佳」也有明顯的貢獻；心血管領域方面，抗糖尿病用藥「美克糖」成長更超過80％，甫於去年底購入藥證的降血脂用藥「愛脂婷」也開始有顯著的貢獻；呼吸道領域方面，中國持續追加訂單的「Besonin」鼻噴也占母公司2月營收的7％。

子公司部分，專注消費性領域的優良生醫2月營收年增長近40％。原料藥廠七星化學2月營收年增長高達70％。優良生醫以「大健康」為訴求，在處方藥及消費性產品雙引擎帶動下營收大幅成長，2022年指標性產品「金吉胃福適凝膠」是代理韓國Boryung製藥研發生產知名品牌，也將搶攻台灣腸胃指示用藥的大商機。

另外，原料藥廠七星2022年海外訂單也有明顯增長，尤其來自美國的Methocarbamol肌肉鬆弛劑訂單持續追加；再加上開發的原料藥N-Acetylcysteine黏液溶解劑也已取證，都將對營收產生挹注。

健喬表示，雖然藥品市場健保價逐年降低，但受到惠近年來購併的產品線與原來高競爭性產品達成互補，銷售至市場全通路，讓健喬在泌尿道領域及呼吸道領域持續維持領先地位，預期2022年健喬將再續成長動能營收成長樂觀可期。