永捷（4714）通過去年財報及股利政策。去年營收7.06億元，稅前盈餘1.63億元，稅後盈餘0.36億元，EPS 0.28元。董事會決議通過配發現金股息0.4元。

永捷爭取歐洲化工客戶接單明朗化，帶動化工產品線成長，以及OLED面板HC材料通過大陸面板廠功能性測試認證；2月營收0.73億元，年增149.54％；前2月營收1.58億元，年增141.31％。

森崴能源去年EPS 3.78元創高 擬每股配發2.68258元
東聯去年EPS 1.07元 配息0.7元
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