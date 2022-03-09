永捷去年EPS 0.28元 配發現金股息0.4元 16:052022/03/09 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永捷（4714）通過去年財報及股利政策。去年營收7.06億元，稅前盈餘1.63億元，稅後盈餘0.36億元，EPS 0.28元。董事會決議通過配發現金股息0.4元。 永捷爭取歐洲化工客戶接單明朗化，帶動化工產品線成長，以及OLED面板HC材料通過大陸面板廠功能性測試認證；2月營收0.73億元，年增149.54％；前2月營收1.58億元，年增141.31％。 森崴能源去年EPS 3.78元創高 擬每股配發2.68258元 東聯去年EPS 1.07元 配息0.7元 #永捷 #EPS #月營收 #化工 #配發現金股息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恩德去年EPS 1.14元攀十年高 配息0.1元 19:252022/03/08 財經 協易機去年EPS 0.36元 配息0.35元 19:032022/03/08 財經 聯強2021年EPS 10.35元亮眼 相較2020年增1.17倍 17:262022/03/08 財經 亞泥EPS 4.7元、配息3.4元 04:102022/03/09 證券．權證 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 04:102022/03/08 證券．權證 第一金2月稅後淨利15.22億元 前2月EPS為0.23元 16:422022/03/08 財經 油價衝高助攻 台塑四寶2月營收 年增二成 04:102022/03/09 財經要聞 三大事業同步成長 統振2月營收年增5.97％ 17:072022/03/08 財經 瀧澤科去年EPS創三年新高 配發現金股利1.5元 19:332022/03/08 財經 《金融股》外資大提款 富邦金前2月EPS3.27元卻破5日線 09:482022/03/09 財經 和大2月營收4.35億 年增3.28％ 10:342022/03/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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