連接器廠信音(6126)佈局新能源及車用領域成果逐漸顯現，預估今年新能源及車用產品佔營收比重可望上看20%，成為公司營運成長主要動能，信音表示，雖然目前產業不確定因素仍多，今年第1季營收將略低於去年同期，但獲利可望與去年同期持平。

電子產品技術朝向高頻/高速數位訊號傳輸、高功率大電流/大電壓電源傳輸及高可靠度/嚴苛環境要求發展，信音挾技術優勢，將電源及訊號傳輸防水連接器產品從NB逐步擴大至智能家居、電動自行車/電動摩托車、車用電子/新能源(含醫療)等產業，目前車用部分，歐洲主要車廠均已是公司客戶，電動兩輪車客戶亦涵蓋歐美及印度客戶，成為公司近兩年營運成長新動能。

去年新能源及車用產品佔公司營收比重約16.5%，信音預估，今年車用電子產品可望較去年成長30%到40%，佔營收比重可望從去年9.5%拉升到13%，新能源及醫療產品營收可望年成長5%到10%，公司目標是車用電子及新能源產品佔比可望達20%。

受惠去年上半年NB需求強勁，且車用電子及新能源產品出貨放量，信音2021年合併營收為41.84億元，年增10.14%，但受客戶缺料及原物料價格飆漲影響，營業毛利為11.33億元，年減1.86%，合併毛利率為27.09%，年減3.31個百分點，稅後盈餘為2.46億元，年減4.55%，每股盈餘為1.97元。

為因應新產品開發及自動化需求，預估今年資本支出預期將較去年增加10%到20%。

信音表示，目前產業不確定因素仍多，NB看起來保守，希望能與去年持平，新能源及汽車產品可望維持成長，整體來看，今年第1季營收將略低於去年同期，但獲利可望與去年同期持平，全年業績亦可望優於去年。