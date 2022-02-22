本土新冠肺炎疫情衝擊零售門市，衝擊寶雅(5904)獲利，110年稅後盈餘18.39億元，年減12.81%，每股盈餘為18.25元；寶雅表示，寶雅國際將持續加速數位布局，並持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。
去年5月本土新冠肺炎疫情大爆發，三級警戒衝擊零售門市銷售，寶雅110年合併營收為174.69億元，年減0.4%，營業毛利為76.63億元，年增1.2%，合併毛利率為43.87%，年增0.69個百分點，營業淨利為23.23億元，年減12.34%，營業淨利率為13.3%，稅後盈餘為18.39億元，年減12.81%，獲利首見衰退，每股盈餘為18.25元。
儘管110年獲利衰退，寶雅國際第4季業績已見回升，受惠持續展店、疫情趨緩、消費氣氛恢復，110年第4季合併營收為47.5億元，季增12.8%，年增3.9%，第4季稅後盈餘5.54億元，單季每股盈餘為5.49元。
截至111年1月底為止，全國共有290間寶雅、35間寶家。
寶雅表示，公司將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、以及6月23日正式上線的POYA BUY，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，並持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。
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