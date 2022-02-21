廠務工程設備大廠帆宣(6196)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利4.91億元、每股盈餘（EPS）2.61元，連3季改寫新高。累計全年歸屬母公司稅後淨利15.47億元、年增達69.36％，每股盈餘8.24元，亦雙創新高。

帆宣董事會亦通過盈餘分派案，決議配發每股現金股利4.5元，金額創歷年新高，但盈餘配發率54.61％，為近9年低點，以今（21）日收盤價計算，現金殖利率約2.72％。公司將於5月27日召開股東常會，全面改選董事。

帆宣2021年第四季合併營收115.09億元，季增達37.51％、年增達59.96％，連3季創高。雖然毛利率8.67％、營益率3.64％，分創近10年半、近2年低點，但歸屬母公司稅後淨利4.91億元，季增達10.3％、年增達1.41倍，每股盈餘2.61元，亦連3季創高。

合計帆宣2021年全年合併營收創344.58億元新高、年增達37.18％。毛利率雖降至10.51％的近10年低點，但營益率持穩4.77％、與前年4.78％相當。歸屬母公司稅後淨利15.47億元、年增達69.36％，每股盈餘8.24元，亦雙創新高。

帆宣受惠晶圓代工大廠積極擴產，相關工程訂單需求持續暢旺，去年以來營運成長動能暢旺，2022年1月自結合併營收36.27億元，亦創同期新高、歷史第三高。由於半導體產業持續加碼投資、建廠需求續增，帆宣營運有望搭上此波成長商機，對今年展望維持樂觀。