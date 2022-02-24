半導體暨面板製程供應系統大廠朋億(6613)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利2.17億元、每股盈餘（EPS）6.42元，雙創歷史次高。累計全年合併營收62.59億元，歸屬母公司稅後淨利5.68億元、每股盈餘16.75元，全處改寫歷史新高。

朋億董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利12元、盈餘配發率達71.64％，雙創歷史次高，以昨（23）日收盤價168元計算，現金殖利率達7.14％。公司將於5月24日召開股東常會，將全面改選董事，並將每股面額自10元改為5元議案提請議決。

朋億2021年第四季合併營收創21.77億元新高，季增32.15％、年增近1.4倍，毛利率24.09％、營益率15.25％，雖低於前年同期26.77％、16.81％，仍站上全年高點。歸屬母公司稅後淨利2.17億元，季增達61.05％、年增近1.7倍，每股盈餘6.42元，雙創歷史次高。

累計朋億2021年全年合併營收創62.59億元新高、年增達61.44％。雖然毛利率22.19％、營益率13.49％，低於前年24.64％、15.33％，雙創近5年低點，但歸屬母公司稅後淨利5.68億元、仍年增達39.49％，每股盈餘16.75元，亦雙創歷史新高。

朋億表示，隨著5G、高效運算、AI、車用等終端應用市場需求急速竄起，引爆全球半導體晶片荒，加上各國政府積極加大扶植半導體自主化趨勢明確，使朋億去年半導體產業營收年增達1.09倍、占比84.6％，台灣及中國大陸營收分占41％、55.9％。

同時，朋億持續完善垂直水平業務整合，去年第二季起擴增氣體分裝系統設備與工程業務，並加大台灣地區業務布局。隨著兩岸半導體產業主要客戶積極啟動擴建新廠計畫，亦拉升旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作接單及訂單動能。

對於去年毛利率及營益率降至近5年低點，朋亦指出，主因隨著擴增氣體分裝系統設備與工程服務業務增加，業務結構變化影響整體毛利率表現。不過，由於兩岸擴廠業務訂單需求暢旺、產能稼動率維持高檔，營收規模擴大使得獲利同步顯著成長。

朋億2022年1月自結合併營收4.88億元，雖因適逢春節影響工作天數減少，較去年12月8.84億元新高減少44.74％、降至近9月低點，但受惠兩岸地區半導體產業主要客戶的建廠、擴充產能需求仍然暢旺，仍較去年同期2.25億元跳增1.17倍，改寫同期次高。

展望2022年，全球晶片市場供不應求情況將延續至2023年，除了中國大陸政府持續積極推動自主化趨勢，包括美國、歐盟、日本、印度等地區相繼祭出扶植當地半導體產能政策，近期台灣主要晶圓代工廠商皆提高資本支出計畫。

同時，中國大陸晶圓代工廠持續擴增8吋及12吋晶圓廠，中國大陸記憶體產業亦持續進行拉升產能計畫，需求暢旺使朋億目前在手訂單仍維持高檔，公司看好有望推升今年高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程訂單持續成長。