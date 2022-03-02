鏵友益(6877)將於明天登錄興櫃，參考價為40元，該公司為全自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗專業廠商，其產品係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)等產業。

鏵友益成立於民國103年10月2日，今年1月底止，實收資本額為2.3億元。鏵友益主要產品應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)產業，提供客戶具有高性價比、配合製程客製化及迅捷的服務，並提出業界首創100％全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率。

另外，該公司更能夠針對現有製程提供客製化服務，因此成功切入國內晶圓代工大廠製程檢測設備。該公司亦著重AIOT智能自動化檢測，提供智能自動化廠區運輸及上下料等功能，為晶圓廠節省大量運輸人力、降低晶圓於各段製程轉移破片以及搬送效率降低風險。鏵友益除協助客戶轉型為智能自動化工廠外也與國內自動化設備統包龍頭合作，客戶群橫跨半導體、封測及PCB業者。

鏵友益2020年營收2.54億元，稅後淨利0.42億元，每股盈餘5.14元，2021年自結營收3.62億元，稅後淨利0.59億元，每股盈餘3.95元。

該公司未來預計持續投入新產品研發，以模組化生產流程，依照不同客製化需求，相較同業，開發產品多元化且快速。除了強化靈活生產的核心競爭力外，也提高生產的整合效率以降低製造成本，繼續提高產品品質及服務標準，積極爭取與更多業界龍頭廠商的合作機會。