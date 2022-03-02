波士頓顧問公司（Boston Consulting Group，BCG）與全球碳排披露標準制定權威的國際非營利組織CDP（全球環境資訊中心，前身為Carbon Disclosure Project，碳揭露計畫）首次合作發佈的《全球供應鏈碳排報告》指出，大多數企業營運本身所產生的碳排放量（範疇一、二），遠不及其上下游的供應鏈所產生的碳排（範疇三）；上下游供應鏈的碳排放量，平均達公司營運碳排的11.4倍之多。但僅有三成八（38％）的企業與供應商合作減排，而八成的供應商並未揭露其供應鏈上的碳排量。

BCG指出，企業的上下游供應鏈的碳排，佔一般製造企業總體碳排比重高達六至八成，供應鏈碳排數據的收集與揭露，對企業做好減排管理，促進跨生態圈淨零至關重要。

BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融表示，2030年全球碳排必須減半，才能在2050年實現淨零碳排目標。但在有效管理碳排之前，企業必須有能力準確量測其全部範疇的排放。這是明確而迫切的需求，但企業無法憑一己之力完成。端到端整個價值鏈都必須追蹤和量測，為生態系統提供所需的產品層面數據，才能有效採取行動，減少整體碳足跡。

BCG指出，針對供應鏈的碳排（間接排放；範疇三），企業需要與供應商進行成千上萬封郵件及資料往返來統計碳排，卻仍有漏誤失準的風險。基於這樣的挑戰，BCG與CDP獨家合作建立「供應鏈碳排生態系統技術平台」，為企業及其供應商提供安全的碳排數據收集、分享、校準一站式平台，可大幅簡化供應商管理的複雜度，達到迅速確實的減排管理，並促進跨生態圈淨零。此平台也將整合進BCG的CO2 AI系統，提供用戶優先使用。

陳美融說，BCG與全球環境報告權威CDP合作，這個平台將為企業應對氣候變遷提供關鍵的解鎖，幫助組織實現價值鏈減排。

BCG與CDP合作的報告顯示，2021年全球有逾兩百家採購支出合計達到5.5兆美元的CDP企業成員，要求底下23487家供應商揭露環境數據，被要求揭露的供應商家數較前年大增50％，成長幅度前所未見，顯示企業對供應鏈透明度的要求大大提高。其中有超過11000家供應商，對CDP提交了環境數據；然而56％的供應商未制定任何減碳目標；而僅有28％的供應商制定了低碳轉型計劃。

報告指出，依照目前的進展，至少還需要十年，才能確保所有在2021年向CDP揭露數據的供應商能完成氣候目標的設定。

陳美融指出，歐盟將於2023年試行碳稅，將嚴重影響身處供應鏈中的台灣企業，已經不是一個可以且戰且走的事情，企業需立刻採取行動，才能應對未來碳稅所可能添加的成本壓力。

陳美融表示，日本與韓國已制定了具體的減碳路徑，並對氫能進行投資，而新加坡則建立了碳交易平台以應對淨零碳排。其中，以BCG協助韓國政府制定減碳策略為例，韓國大型石化公司在BCG協助下規劃綠能策略，將所有可能的綠能選項列出分析後，發現氫能最可行，但無法由企業獨立推進，便與韓國政府合作規劃進口綠氫的整體策略方案，促成韓國大型企業與政府合作推動綠氫產業鏈，並引入更多中小型企業參與，形成政府與企業間「以大帶小」的正向循環。

陳美融說，台灣有許多不同類型的企業，從初始投資到運輸與國內配送，都有機會讓台灣產業共同投入，不僅是氫能產業鏈，也包括其他綠能產業鏈。若政府跟企業合作，台灣有望加速建立未來的永續優勢。

BCG數據科學團隊日前公佈的全球企業碳盤查調查指出，雖然全球有八成五的企業深度關切減碳議題，在過去五年中，僅有一成左右的企業有落實減碳的願景，達成減碳目標的75％以上，顯示出企業要將理念化為具體行動仍面臨不少困難。

BCG在訪談數十位全球領先企業的高階主管後發現，正面應對氣候挑戰，並成功減碳轉型的企業至少會在六大領域取得競爭優勢，包括：更有能力吸引並留住重視永續的人才、參與綠色產品的高營收成長、在減碳的同時有效降低支出、降低碳稅侵蝕利潤的風險、降低融資成本、以及最終創造更高的股東報酬率。