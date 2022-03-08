由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的2022年「台灣國際智慧製造系統整合展」將在11月23日至25日於大台南會展中心首次辦理，涵蓋「智慧製造及解決方案」、「未來工廠設備」及「跨領域應用」三大展區，匯聚製造端至應用端所需之軟硬體系統設備與解決方案。貿協表示，展覽即日起開放報名，歡迎智慧製造、系統整合等相關產業業者共襄盛舉。

首屆「台灣國際智慧製造系統整合展」除實體展覽外，參展商亦可透過線上展平台跨越時空限制，與國際買主互動洽談，提供「虛實整合」全方位展示與拓銷平台，以協助有興趣布局全球市場的業者，為南台灣不可錯過的專業智慧製造B2B展覽之一。

根據TrendForce研究指出，去(2021年)年全球智慧製造市場規模達3050億美元，預期2025年可望達5400億美元；隨科技、企業不斷進步與成長，過往「經驗傳承」的傳統做法，已無法解決高度依賴「系統化」與「數據化」運作的現代製造流程，透過企業內部數據整合應用，加速生產動能、提高產品良率並優化製造流程，已為不可逆的產業趨勢。

貿協指出，台灣國際智慧製造系統整合展串聯上中下游，將針對半導體、紡織、食品、鞋業、車輛零組件等南部產業聚落，提供工業控制系統、人工智慧、數據分析、3D成型技術、無人搬運裝置、綠能及淨零碳排等產出項目，展期間將配合我國政府之「五加二創新產業」及數位經濟發展，鎖定「系統整合、數據分析、資訊安全、淨零碳排」四大議題舉辦國際論壇，邀請產官學界專家提供產業新趨勢，為參展商爭取疫後全球商機。

首屆台灣國際智慧製造系統整合展打造無國界展覽模式。貿協強調，透過線上展覽、產業趨勢論壇、展場直擊、採購洽談會等系列加值活動，跨越地域及時間限制，鏈結全球買主商機不中斷。