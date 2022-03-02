阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）執行長羅文（Marc Rowan）周二表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能減弱各國央行的升息力道，因為長期通膨料將放緩。

俄烏戰爭打亂全球金融市場，並加劇能源價格飆升。羅文在接受媒體訪問時表示，供應鏈短缺導致通膨急升，雖然這場危機可能使通膨進一步惡化，但任何隨之而來的經濟放緩都可能使通膨回落，進而緩解升息需求。現在的政策路徑應該是提高利率以抑制通膨，但烏克蘭這個不確定性將改變這個路徑。

在企業信貸與私募股權等另類資產（alternative asset）方面，阿波羅是全球最大的投資者之一，但其投資組合中沒有與俄羅斯或烏克蘭有關的曝險部位。羅文表示，這場危機對整個市場造成一連串影響，阿波羅已準備好善用為企業提供流動性所創造出來的投資機會。

他表示，阿波羅也正經歷旗下公司的勞動力、運輸和能源成本攀升，且預期今年上半年這些成本仍將居高不下。但他認為較長期而言，通膨應該會減弱，因為兩年前各國政府爭相推出新冠振興方案的效果將消退。