電商平台eBay上季獲利表現優於市場預期，但本季財測意外疲弱，周三盤後股價一度重挫11%，目前跌7.8%，報50.35美元。

隨著疫苖施打率持續擴大和各地經濟活動逐漸解封，過去兩年受惠於居家防疫的電商市場亦面臨需求降溫的挑戰。今年以來，eBay 股價已累計下跌18%。

eBay公布2021年第四季營收為26.1億美元，符合市場預期。調整後每股盈餘為1.05美元，優於市場預期的每股盈餘99美分；第四季年度活躍買家減少9%，為1.47億個，遠低於分析師預估的1.56億個。年度活躍賣家亦減少8%，為1700萬個。

eBay預估2022年第一季營收介於24.3億～24.8億美元，相當於較前一年同期下滑7%～5%，分析師預測均值為持平於26.1億美元。該公司預估第一季經調整後每股盈餘介於1.01～1.05美元，亦不及市場預估的每股盈餘1.08美元。

eBay除了面臨活躍用戶下滑帶來的壓力，亦預告公司擴大投資的計畫可能使利潤受到打壓。財務長Stephen Priest在財報發布後的法說會上表示，利潤率估將在今年第二季觸底。