視訊會議軟體公司Zoom上季營收表現優於市場預期，但成長顯著放緩，且本季和全年營收展望意外疲弱，受此打擊，周一盤後股價一度崩跌13%，惟目前跌幅收斂至1.92%，報130.05美元。

Zoom公布第四財季（截至今年1月底）營收年增21%，為10.7億美元，略高於市場預期的10.5億美元，但與第三財季的年增35%明顯放緩。

第四財季淨利年增88%，為4.905億美元。毛利率從第三財季的74.2%擴大至76%。

經調整後每股盈餘為1.29美元，優於市場預期的1.06美元。

截至1月底，Zoom擁有19.1萬個企業客戶，年增35%。員工10人以上的企業客戶為50萬9800家，年增約9%，但較上季的51萬2100家減少。過去12個月貢獻營收至少10萬美元的客戶達2725家，年增66%。Zoom表示從本季起不再公布這項數字，但在今年底前仍會載明於投資人文件中。

該公司預估新年度首季營收介於10.7億～10.75億美元，相當於成長約12%，但不及市場預估的11億元。該公司預估全年營收介於45.3億～45.5億元，相當於成長10.7%，但遠落後市場預估的47.1億美元。

受惠於居家防疫的生活與工作模式，Zoom的股票市值在2020年10月達到高峰，約為1590億美元，幾乎就要追上思科（當時市值約為1700億美元）。

目前Zoom的市值已經腰斬再腰斬，跌至395.14億美元。不計入周一盤後波動，Zoom今年來股價已經下跌29%，表現不如標普500指數今年來跌逾8%。思科目前市值來到2316.78億美元。