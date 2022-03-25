大陸國家外匯管理局25日公布數據顯示，2021年經常帳戶順差3,173億美元，其中，貨物貿易順差5,627億美元，服務貿易逆差999億美元；資本和金融帳戶逆差1,499億美元。

去年第四季，經常帳戶順差1,184億美元，其中，貨物貿易順差1,828億美元，服務貿易逆差152億美元；資本和金融帳戶逆差321億美元。

另外，外管局指出，2022年將深化外匯領域改革開放助力宏觀經濟穩定，鞏固國際收支基本平衡的基礎。穩妥有序推進資本項目高水平開放。包括擴大私募股權投資基金跨境投資試點；擴大外債便利化試點範圍，在部分地區試點企業外債登記由銀行直接辦理；完善境外機構境內發行債券資金管理；繼續推動跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。

此外，深化傳統貿易形態外匯管理便利化改革，促進外貿新業態規範化創新發展；支持金融機構推出更多適應市場需求的外匯衍生品，全方位支持中小微企業匯率風險管理；做好跨境貿易投資高水平開放試點落地工作，以及完善外匯儲備經營管理。