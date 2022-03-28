香港連續兩日新增病例數將至1萬例以下。香港大學醫學院教授孔繁毅今（28日）表示，預計2至3周後，香港單日新增病例會回落至三位數。

孔繁毅表示，香港疫情整體趨勢向好，不過社區仍有相當多的感染者，回落速度將會放緩，預計2至3周後，單日病例才會回落至三位數。他指出，若80歲或以上長者的疫苗接種率，能在4周內達到90％的話，再配合現時社交距離措施，相信能加快回落速度。

孔繁毅說，如果長者的疫苗接種率能超過90％，全香港染疫人數也達到約400萬至500萬人，相信屆時民眾在室外無須再戴口罩，學校也可恢復全日面授。但他強調，疫情不會完結，相信日後民眾在每年冬季前都要接種加強針。

對於港府公布第五波疫情病死率約為0.63％，孔繁毅稱，港府計算死亡率時，不應該用港府所掌握的染疫人數，即100萬人做分母，因為香港實際感染人數可能已超過400萬，真確死亡率應只是約0.18％，比每年流感的死亡率高還少。