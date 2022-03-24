電池模組廠新普（6121）公布2021年財報，EPS連續第四年創下歷史新高，大賺34.5元，董事會決議配息26元，股息水準亦創下歷史新高數字，新普今年將發出48.09億元股息，新普及其子公司AES-KY（6781）聯袂賺逾3個股本，成為2021年電池模組類股最大贏家。