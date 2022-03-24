新普去年大賺34.5元 將發出48.09億元股息 18:262022/03/24 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠新普（6121）公布2021年財報，EPS連續第四年創下歷史新高，大賺34.5元，董事會決議配息26元，股息水準亦創下歷史新高數字，新普今年將發出48.09億元股息，新普及其子公司AES-KY（6781）聯袂賺逾3個股本，成為2021年電池模組類股最大贏家。 中華食去年每股賺3.76元 擬派發現金股息3元 去年大賺逾兩個股本...撼訊將配息11元 史上最高 #數字 #AES-KY #新普 #大賺 #將發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華碩去年獲利445.5億 大賺六股本 17:192022/03/16 財經 境外基金最新流向 資金連14個月淨申購平衡型基金 12:122022/03/21 財經 潤泰全去年大賺2個股本！EPS達22.49元創下史上新高 20:542022/03/15 財經 《電子商務》數字2021年每股盈餘12.13元 配息11.3元 10:382022/03/24 財經 歐付寶17日登興櫃 今年聚焦四大業務 20:042022/03/16 財經 陳泰銘 成台股現金減資王 04:102022/03/18 財經要聞 潤泰新去年每股大賺7.98元 歷年次高 20:432022/03/15 財經 《電子零件》AES-KY去年登峰賺進3股本 營運續向上 15:382022/03/22 財經 MLCC廠去年大賺327.83億元 國巨海賺 橫掃產業七成獲利 04:102022/03/21 財經要聞 進入股東會旺季 越南股市表現可期 11:142022/03/23 財經 美利達每股大賺15.55元、配息8元 雙創新高 21:442022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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