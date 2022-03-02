美國大型連鎖高檔百貨公司Nordstrom上季業績優於預期，且今年度展望樂觀，受此激勵，周二盤後股價飆漲近35%，報26.34美元。

Nordstrom公布第四財季（截至1月底）營收年增23%，為44.9億美元，優於市場預期的43.5億美元。淨利為2億美元，較前一年同期淨利3300萬美元大幅成長。經調整後每股盈餘為1.23美元，優於市場預估的1.02美元。

此外，數位事業營收年減1%，但占總營收比例擴大至44%。

Nordstrom表示，上季業績優於預期，主要因消費者需求強勁。

特別值得注意的是其折扣店Nordstrom Rack營運已有所改善。此前有報導指出，由於Nordstrom Rack近幾季表現不佳，集團正在考慮拆離該部門的可能性。

Nordstrom表示，與兩年前相比，第四財季Rack的淨營收下滑了5%，但與上一季（營收兩年下滑8%）相比則呈現逐季改善。

儘管如此，Nordstrom Rack的業績仍然落後公司整體表現（營收大致回到2019年同期水準）。

Nordstrom預估本財年營收將成長5%～7%，優於市場預估的成長3.66%。全年每股盈餘預估介於3.15～3.5美元，優於市場預估的2.01美元。