遠傳（4904）於1日舉行法說會，由總經理井琪主持，同時公布2022年財測，財測營收887.89億元、年增4.1％，EBITDA為304.49億元、年增8.1％，淨利92.20億元年增1.1％，EPS為2.83元年增1.1％。

井琪表示，預估合併亞太電信後第一年就能收到效益。

另外，遠傳電信2022年資本支出為111億元，主要投資在擴增5G網路建設。

三福化去年EPS 6.69元 擬配發5元現金股息
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