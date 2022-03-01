遠傳2022財測EPS 2.83元 資本支出111億 17:202022/03/01 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠傳（4904）於1日舉行法說會，由總經理井琪主持，同時公布2022年財測，財測營收887.89億元、年增4.1％，EBITDA為304.49億元、年增8.1％，淨利92.20億元年增1.1％，EPS為2.83元年增1.1％。 井琪表示，預估合併亞太電信後第一年就能收到效益。 另外，遠傳電信2022年資本支出為111億元，主要投資在擴增5G網路建設。 三福化去年EPS 6.69元 擬配發5元現金股息 遠傳發放現金股利每股3.25元 配發率116% #遠傳 #財測 #EPS #資本支出 #井琪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新遠傳 2023營收戰千億元 04:102022/02/28 產業．科技 去年EPS 4.14元 花仙子 擬配3元股息 04:102022/03/01 證券．權證 營建景氣暢旺 國產決配息1.8元 創新高 04:102022/02/26 證券．權證 基地台9成能整併 遠傳：合併亞太電首年獲利成長 16:392022/03/01 財經 《科技》電信5人行太擠 三雄奪回資費發球權(2-2) 10:512022/02/26 財經 神基去年EPS 7.2元 締新猷 04:102022/02/26 證券．權證 低價吃到飽賣到今天 申辦量暴增 04:102022/02/28 財經焦點 缺料緩解＋低軌衛星夯 仲琦訂單能見度 看到下半年 04:102022/03/01 證券．權證 台積電3奈米供應鏈High翻天 04:102022/02/28 財經要聞 遠傳合併亞太 電信三雄版圖確立 04:102022/02/26 社會新聞 電信新三國 撼動龍頭中華電 04:102022/02/28 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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