IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利49.96億元、每股盈餘（EPS）3.38元，再創歷史新高，使全年歸屬母公司稅後淨利132.22億元、年增達1.42倍，每股盈餘8.98元，亦雙創歷史新高，表現優於預期。

欣興董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3.4元，金額創歷年新高，但盈餘配發率約僅37.86％，為近12年低點。以21日收盤價237.5元計算，現金殖利率約1.43％。公司將於6月15日召開股東常會。

欣興2021年第四季合併營收305.64億元，季增8.6％、年增達35.38％，連3季改寫新高。毛利率27.7％、營益率18.71％，分創歷史次高及15年半高點。歸屬母公司稅後淨利49.96億元，季增達18.53％、年增近1.44倍，每股盈餘3.38元，雙創歷史新高。

累計欣興2021年合併營收1045.62億元，年增達18.97％、連4年改寫新高。毛利率22.63％、營益率12.6％，分創歷史次高及近14年高點。歸屬母公司稅後淨利132.22億元、年增達1.42倍，每股盈餘8.98元，亦雙創歷史新高。

欣興受惠設備陸續到位、新產能陸續開出配合良率改善，去年下半年營運成長動能較上半年更顯著。雖然第四季PCB及軟板需求因步入淡季而下滑，但載板需求續旺且售價續揚、高密度連接板（HDI）受惠客戶拉貨動能持續，使整體合併營收成長優於市場預期。

由於毛利率較高的載板營收貢獻提升，欣興去年第四季毛利率衝上27.7％，為僅次於2000年同期的歷史次高、遠優於預期的25～25.5％，配合業外收益挹注，業內外皆美使欣興第四季每股盈餘達3.38元、全年每股盈餘達8.98元，表現亦優於預期。