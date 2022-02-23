量測儀器大廠致茂(2360)今（23）日召開電話法說，公布2021年第四季歸屬母公司稅後淨利6.58億元、每股盈餘（EPS）1.57元。累計全年歸屬母公司稅後淨利41.79億元、每股盈餘9.96元，雙創歷史新高。

致茂2021年第四季合併營收45.9億元，季增7.34％、年增9.89％。毛利率46.49％，低於第三季50.15％、優於前年同期46.24％，但營益率15.93％，為近2年低點。歸屬母公司稅後淨利6.58億元，季減17.02％、年減4.22％，每股盈餘1.57元。

觀察致茂2021年第四季營收結構，量測設備事業體營收35.35億元，季增7％、年增10％。威光自動化2.71億元，季增達87％、年增達1.49倍。日茂新材料6.65億元，季減2％、年減13％，其他1.18億元，季減12％、但年增28％。

累計致茂2021年合併營收創175.84億元新高、年增13.21％，毛利率48.06％、營益率17.49％，略低於前年48.57％、18.01％。不過，在業外收益跳增8.52倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利41.79億元、年增達79.82％，每股盈餘9.96元，雙創歷史新高。

觀察致茂去年營收結構，量測設備事業體135.55億元、年增13％，其中母公司部份達103.08億元新高、年增12％。威光自動化7.8億元、年增26％，日茂新材料28.04億元、年增10％，其他4.45億元、年增達40％。

致茂表示，半導體及Photonics測試解決方案為去年主成長動能，營收35.89億元、年增達19％，業外收益跳增主因認列華亞廠處分收益17.3億元。全資子公司獲利方面，日茂新材料為0.43億元、年增達1.15倍，威光自動化則為虧損1.46億元。