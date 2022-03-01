美股在台股228連假期間整體維持上漲，台股1日開盤在航運、鋼鐵等傳產類股領漲下，加權指數以小漲5.31點開出後一路上攻、大漲逾百點，最高飆漲逾280點至17938.92點，漲幅逾1.55％。櫃買指數開高0.26％後同步勁揚，最高上漲1.33％至217.66點。

截至11點半，加權指數上漲269.76點、為17921.94點，漲幅1.53％，成交量估約3700億元。櫃買指數表現同步強勁，截至11點半最高漲至217.66點，漲幅1.33％，成交量估約550億元。

盤面各類股紅光滿面，以鋼鐵股飆漲6.09％、早盤維持逾4％漲勢最強勁，電器電纜股開高走高、勁揚逾3.5％居次，塑膠、電機、油電燃氣、玻陶股、其他電子同步上漲逾2％，化工、航運、貿易百貨、電子零組件、資訊服務、其他股亦漲約1.5％。

權值股同步齊揚，由中鋼(2002)大漲逾5.5％領軍，陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)漲逾4％居次，聯電(2303)及日月光投控(3711)同步勁揚逾3.5％，台達電(2308)、台化(1326)、台塑(1301)、台塑化(6505)、聯發科(2454)、南亞(1303)漲逾2％，表現同步強勢。

分析師認為，美股已自低檔反彈，顯示俄羅斯及烏克蘭開戰反有利空出盡態勢，使台股今日在連假後湧現一次性反彈。不過，各短期均線偏弱格局未見明顯改變，且俄烏情勢使台股及匯市基期偏高的隱含風險出現拉高態勢，半年線至月線的長期均線支撐仍有待考驗。

分析師表示，俄烏情勢引發俄中與西方衝突延升至金融經濟領域，國際市場仍瀰漫避險情緒。地緣政治風險的系統風險被市場關注轉增，成為基期偏高的台股不利因素。預期指數將在17300～17900點上下震盪，選擇有業績題材、籌碼優勢強勢股，嚴守技術面應對。