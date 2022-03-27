今年以來困擾全球的變數，包括油價高漲、通膨升溫，再加上俄羅斯入侵烏克蘭，又加劇通膨壓力，聯準會在三月升息一碼後，鮑威爾再度預告五月升息兩碼，這些因素都不利股價的上漲，不過，儘管變數猶存，但各國股市都出現大反彈。

以核心的美國股市為例，五大指數多數站回年線，這一波道瓊指數從底部彈升二六○九．一九，彈幅八．○九％，S&P 500反彈九．九一％，Nasdaq彈升十二．六五％，費城半導體指數彈升十五．○二％，美國領先下跌的科技股至少都收回跌勢五成的失土，像Apple回到一六八．八二美元，市值重返二．七五兆美元，Tesla市值又站回一兆美元，Nvidia市值回到六六五七億美元，比TSMC多了一千億美元。

晶圓代工股跌坐地上

另一個是超級弱勢的香港股市出現「死貓跳」的大反彈，阿里巴巴祭出二五○億美元回購，股價絕地大反攻，恆生指數從一八二三五跳升到二一九○六，一口氣彈跳二○％以上，國企股也跟著彈升，亞洲股市的日本在貶至一二○兌一美元的弱勢日圓助功下，日經指數彈升二六○二．七三，彈幅是十．五五％。值得注意的是過去兩年，台幣升值，漲勢經常名列前茅的台股，這回漲幅遠遠落後，台股加權指數從最低的一六七六四．七八彈升到一七七三一．三七，只彈升六％左右，這是近三年強勢台股十分不尋常的景象。

台股的弱勢當然與外資瘋狂追殺台積電、聯電的晶圓雙雄有關，在三月十七日台股出現逾四百點反彈之前，晶圓雙雄一直是外資提款機，到三月十六日為止，外資賣超台積電四四五九四七張，賣超聯電六八三四四一張，瘋狂提款，導致晶圓雙雄異常弱勢。

這一波台積電從六八八跌到五五五元，這是近幾年來罕見跌破年線的景象，一直領航台股的晶圓代工股，這次都成了外資殺戮的對象，例如聯電從六八．五元狂殺到四九．五元，力積電從八○．三元殺到四九．七元，世界先進從一六八元跌到一一四．五元，晶圓代工股跌坐在地上，這是台股無力最主要原因。

在美國上市的TSMC ADR也表現弱勢，這一波台積電ＡＤＲ最低跌到九九．○七美元，彈升到一○七．○四美元，彈幅是八．○四％，聯電ＡＤＲ從八．七六彈升到九．四七美元，彈幅是十．八九％，但是同為晶圓代工的GlobalFoundries（GFS.US）在同時間股價從四三．五九大漲到七七美元，彈升七六．六五％，GFS才剛剛在去年第三季轉虧為盈，晶圓代工市占率約四％，聯電至少有七％，但是GFS在美國表現強勁有力。

到目前為止，二十二日GFS在美國收盤七五．四一美元，市值三九二．七三億美元，如果會GFS比照UMC，聯電股價真的很委屈，聯電ＡＤＲ二十二日收盤九．四七美元，市值二四九．九六億美元，GFS市值比UMC多出一四二．七七億美元，大約是四○六九億台幣，如果把力積電的一九一六億、世界先進的二○二四億加進來，台灣除了台積電外的晶圓三雄加起來，市值居然比GFS還少，GFS在晶圓代工市場市占率四％，聯電七％、力積電二％、世界先進一．五％，台灣晶圓三雄加起來九．五％的市占率市值居然輸給四％的GFS，這是不可思議的景象，這也代表這一輪外資把台灣半導體股殺低了。

航運三雄落後國際同業

台股的弱勢當然與半導體類股的積弱不振有關，如果說成熟製程到二○二三年會供過於求，那麼GFS理應跟著跌才對，但為什麼GFS可以再創歷史新高，這是台股的相對落後性，也提醒外資把台灣的半導體殺得夠低了！這一波Nvidia股價從二○六．五大漲到二七二．三八美元，漲幅三一．九％，比台積電好太多，如果從美股的表現來看，這一波台股漲勢落後最主要原因當然是半導體股價的弱勢。

第三個是貨櫃航運股的落後，這次俄烏戰爭加大地緣政治的變數，全球貨櫃航運股又大漲，日本的ONE集團旗下三家航商全都衝上近年新高，日本郵船今年從七九七○日圓大漲到一二四九○日圓，商船三井從七七四○大漲到一一六四○日圓，川崎汽船從六一九○日圓漲到九四五○日圓，紛紛寫下十多年來的新高價。

全球貨櫃船商的運量，日本的ONE、德國的赫伯羅特與台灣的長榮在伯仲之間，這次赫伯羅特漲到三五五．四歐元，市值約六○八億歐元，超過一．八兆台幣，已經比長榮的七五三九億台幣多出一兆以上，這兩年港股跌幅冠全球，但東方海外從三○．八港元大漲到二四九港元，股價不斷挑戰高點。在香港掛牌的海豐國際、中遠海控股價也都在高檔。

最近在美國掛牌的以色列航商ZIM宣布一股配十七美元，殖利率拉升到八七．九九％，股價從十一．三四美元大漲到九一．二三美元，這個大配息令人驚艷。目前馬士基股價在二三一○○丹麥幣左右，也都在高檔。全球貨櫃航運股都在創新高的附近，去年從二一二○韓元大漲到五一一○○韓元的現代商船，今年從二一一○○漲到三七六五○韓元，表現也不差。

台灣的貨櫃三雄這次也表現弱勢，這當中，台驊大賣長榮，加上長榮兄弟鬩牆爭端再起，與長榮的減資糾葛在一起，添加了很多變數。

長榮減資將提升本益比

最近市場上對長榮減資有許多不同看法，這一次長榮減資六成，股本將從五二九．○八億減為二一一．六四億元，籌碼減去六成，未來股價會更具活力，市場批評長榮在景氣時應該擴大資本，而不是縮減資本，其實長榮在二○一八年貨運最不景象的時候，逆全球之勢大舉擴張船舶噸位，這一年來，二．四萬ＴＥＵ的大型貨櫃船交船就有四艘，在航運最不景氣的時候，長榮大舉造船，資本投資都下去了，現在新船加入營運，長榮的脫硫船舶密度世界最高，這一輪的擴張領先全世界，這一次縮減股本，有利於未來提升本益比。（全文未完）

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