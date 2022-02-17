消息面：

1.美國1月工業生產指數月增1.4%，遠高於市場預期為月增0.5%。製造業產出月增0.2%，符合市場預期。1月生產設備稼動率為77.6%，高於去年12月的76.5%，並超出市場預期的76.8%。

2.美國1月零售銷售額月增3.8%，超出市場預期的月增2%，並創下去年3月以來最強勁的增長。

3.全美住宅建商協會（NAHB）公布，美國2月NAHB房市指數為82，較1月（83）下滑並創下2021年10月來新低，但符合市場預期。數據顯反映人力、供應成本攀升與利率升高對房市造成的影響。

4.美國去年12月企業庫存月增2.1%，符合市場預期。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加112.1萬桶，市場預期為減少157.2萬桶。汽油庫存減少155.2萬桶，超出市場預估的減少146.3萬桶。餾分油庫存減少133.1萬桶，市場預估為增加55萬桶。美國期油交割地庫欣上周原油庫存減少190萬桶，為2580萬桶，創下2018年9月來新低。

6.聯準會公布的1月會議紀要顯示該央行的政策立場不如預期激進，周三ICE美元指數尾盤下跌0.3%。不過，美國與北約對俄羅斯宣稱從烏克蘭邊境撤軍的說法提出質疑，顯示俄烏危機或許尚未化解，為具有避險功能的美元帶來支撐。

7.美國和北約稱俄國並未真的從烏克蘭邊境撤軍，且截至周三仍在烏克蘭附近集結，此番言論使市場對於原油供應前景的擔憂再度升高，再加上美國最新公布的數據顯示汽油需求強勁，周三國際油價反彈，紐約期油收漲1.59美元或1.72%，為每桶93.66美元，盤中最高升至95.01美元。倫敦布蘭特期油收漲1.52美元或1.64%，為每桶94.81美元。

8.俄烏局勢仍然緊張，在避險需求拉抬下，周三紐約期金收漲15.3美元或0.8%，為每盎司1871.5美元。市場觀望聯準會在金市收盤後發布的1月會議記錄，使金價漲幅受抑。其他貴金屬方面，銀價漲0.9%，為每盎司23.56美元。鉑金漲3.3%，為每盎司1059.6美元。鈀金漲1.4%，為每盎司2279.71美元。

9.聯準會發布1月會議紀要，內容顯示該央行準備啟動升息以遏阻通膨進一步走高，但強調最終決定仍取決於經濟數據與每次會議情況。聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員在1月會議決定維持利率不變，但也暗示最快可能在3月結束購債並調升基準利率。會議紀要則顯示決策官員同意可能很快就需要升息與大幅縮減資產負債表，但沒有釋出任何3月將升息50個基點（2碼）的訊息，也未暗示啟動縮表的時間點。