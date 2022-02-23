台灣民意基金會針對俄烏衝突發布最新民調，其中二成二的受訪者認為可能在1、2周內開戰，五成一傾向認為不可能。進一步調查中共是否可能趁俄烏衝突之際，趁亂對台發動戰爭，二成七認為可能，六成三認為不可能，不分藍綠認同者皆有六成六認為中國不可能侵台，董事長游盈隆認為「藍綠支持者對此有共識，這是很罕見的狀況。」

對照英國《衛報》針對歐洲7國民調結果，其中波蘭、羅馬尼亞、瑞典、德國、義大利、法國都有過半公民認為俄國可能入侵烏克蘭，而和俄國接壤並曾在蘇聯時期與之交戰的芬蘭，儘管仍有多數人認為俄烏可能開戰，卻也是唯一沒有過半的國家。值得一提的是，芬蘭之於俄羅斯，與台灣之於大陸也有著各種相似。

游盈隆認為「罕見」、「究竟是地理因素使然，還是另有其他因素，值得探究」，但其實台灣人的看法並不特別。相較於上述這些國家與俄羅斯之間距離與價值觀差異的疏離感，台灣則是在20年前就曾面臨過台海危機，此後兩岸之間的民間交流仍然是絡繹不絕，因此國人對大陸的決策理解，肯定是不同於相對事不關己的外國民眾想法，畢竟「別人在吃麵，有人在喊熱」是人性對於未盡熟悉事務的保護反射心態。

再看另一調查數據。當下烏克蘭戰爭一觸即發，美國總統拜登曾表示不會派兵進入烏克蘭，以避免引起世界大戰。民調呈現2成6受訪台灣人基本上欣賞拜登的決定，5成1不欣賞。

這5成1的不欣賞，代表的含義可能有三種：一是基於想像中的正義，因而不滿美國未履行世界警察的義務（但前任總統川普已表明美國不當了，拜登則沒再證明美國有意願）；二是出自於對兩岸關係的聯想，擔憂美國對台灣微弱的安全承諾最後成空；三則是不欣賞美國可能又是說一套、作一套，搞引蛇出洞的花招，最後反而幫助烏克蘭。但可以想見，第三種假定絕對不會佔最多人數。

顯然，普丁比台灣人不欣賞拜登，才會選擇給拜登下狀況。看那外媒報導，俄國總統普丁已簽署行政命令，承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體，並下令俄軍進入烏東部維和。當然，這並不能排除普丁在科索沃實際脫離南斯拉夫的例子中得到啟發或積怨已久，才會有樣學樣。

俄烏關係與兩岸關係極其類似，而俄烏尚且有外交關係，兩岸卻是共識闕如，豈能作比烏克蘭局勢更樂觀想？因此，關於普丁的貿然舉動，我們有必要作出某些適當聯想，如果台灣宣布獨立，美國是否會迅即承認？是否會派兵入駐維和？普丁敢，美國呢？

還有，如果哪天金門和馬祖突然無預警地宣布脫離中華民國的統治，實施所謂「高度自治」，然後解放軍「恰巧」在第一時間登陸維和，這樣算是一場「侵略」嗎？中華民國離島的金門、馬祖與烏東的頓內茨克、盧甘斯克，似乎有著某種命運相似性。

看到這裡，恐怕要讓民調調查中，認為中共是否可能趁俄烏衝突之際，趁亂對台發動戰爭—其中六成三認為不可能的民眾大大失望了。

會讓普丁甘冒與美國、北約撕破臉，以及天然氣輸歐巨額經濟利益的重大損失，會不會是已經做好風險分散工作，將台灣現在最缺的雞蛋放到中國的籃子裡，與中國「相互承認」在地緣勢力範圍的核心利益，來換取實際支持？

嚴峻的是，目前看來，最符合習近平急迫核心利益的，肯定是完成「中華民族偉大復興」；至於台灣是否列在復興的優先事項清單？看看接下來中共的動作，就會真相大白了。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※