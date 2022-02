今日早上起來看BBC的新聞報導,駭然見「普丁會撳下核彈按鈕嗎?」這個標題(Would Putin press the nuclear button? )

這已經不是理論上的假設,而是國際社會可能面對的現實,因為俄羅斯總統普丁已經下令核武部隊進入高度戒備狀態。

我們曾一次次判斷,普丁不會血洗車臣,不會鯨吞克里米亞,不會染指頓巴斯地區。就在一個多星期前,筆者在《愚政進行曲》一文中指出,普丁在烏克蘭國邊境線屯兵二十萬絕不是虛張聲勢,許多朋友的反饋是「打不起來的」。事實上,硬漢普丁手起刀落、干脆利索的行事風格,總是超乎很多專家和磚家的想像,包括不久前特種兵空降哈薩克,到今次血刃「同文同種」的斯拉夫兄弟。

近日所見,俄軍全方位攻擊烏克蘭的推進速度未如預期。普丁以為可以隨便捏的軟柿子,可能變成燙手山芋。畢竟,曾經是蘇聯紅軍的組成部份、哥薩克騎兵的主力,烏克蘭人也是「戰鬥民族」。

西方制裁聲浪不絕於耳,殺傷力最大的莫過於把俄國踢出Swift(環球銀行金融電信協會) 支付系統。俄國央行的6300億美元外匯儲備遭凍結,部分甚至可能被美國用於「戰爭賠償」,盧布出現自由落體式的貶值。這個「金融核彈」如果癱瘓了俄羅斯的經濟和軍事,「窮得只剩下原子彈」的普丁,撳下核武按鈕「攬炒」美帝及其走狗,不是不可思議的事情。

說到普丁大帝的霸氣,人們經常引述他在2018年發出的豪言壯語,「俄羅斯都沒有了,還要這個世界幹甚麼?」(Why do we need a world without Russia in it?)這句話令俄羅斯民族主義者熱血沸騰,但值得推敲。怪不得有人說普丁的表現不似克里姆林宮的主人,而是我們這個星球的領導。再說了,怎麼定義「俄羅斯不存在了」?是指美蘇兩個超級大國爭雄的兩極世界嗎?返回那個時代可能嗎?

經濟上,俄羅斯GDP總量僅及珠三角,或歐洲國家西班牙的體量。昔日中國尊稱蘇聯為「老大哥」,如今不客氣地說,「蹲着的塊頭也比你大」。論疆土,俄羅斯仍是全球最大,光靠賣石油、天然氣及其它礦產,日子已經過得「爽歪歪」。但別忘了,15世紀中葉,莫斯科大公國僅有土地1.5萬平方公里,其後不斷「蛇吞象」,到了蘇聯時期,國土擴展至2240萬平方公里(幾乎是兩個半中國)。即便是蘇聯解體之後開溜了十多個前加盟共和國,俄羅斯仍有逾一千七百萬平方公里。

俄烏鬧到戰火屠城,美國有不可推卸的責任。話說今次的導火線是北約五次東擴之後又向烏克蘭眉目傳情,普丁終於忍無可忍。1949年成立的軍事同盟北約,本是冷戰的產物。換言之,蘇東陣營既已土崩瓦解,北約就失去了存在意義,應發展「和平伙伴關係」取代之,重新定義與俄國的關係。「釘子都沒有了,還要錘子幹甚麼」?

更何況,西方的「雙重標準」在吸納北約成員國的操作上顯露無遺。2004年,時任美國總統布希歡迎七個東歐國家加入這個軍事同盟,包括拉脱維亞、斯洛文尼亞、立陶宛、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞和愛沙尼亞。但俄羅斯曾經在2001、2004、2008年,三次提出加入北約均遭拒絕。

站在普丁的角度,也許最氣不過的是蘇聯以和平的方式終結了雄霸全球的帝國,對人類進步實乃一大貢獻,但不僅沒有因此得到住何嘉許,西方連傾聽俄羅斯訴求的耐性都沒有了。也因此,普丁上台之後對美歐的強硬態度,獲得大量民意支持。

美國1945年在日本投下兩顆代號為「小男孩」(Little Boy)和「胖子」(Fat Man)的原子彈,瞬間夷平了廣島、長崎兩座城市。以今時今日俄羅斯的核武當量,霎時可以把人類社會打回史前文明。我們從猿猴開始進化,茹毛飲血,地球重啓。

1962年古巴導彈危機,美國也擺出不惜核戰的姿態。所幸蘇聯退縮了,據說是雙方秘密談判,美國把土耳其和義大利的導彈拆走作為交換。

軍事是解決政治問題的終極手段,但政治在西方又常常被稱為「妥協的藝術」(Politics is the art of compromise)。撳下核武按鈕就是萬劫不復,希望歐美俄諸國的領導們能夠以超凡的政治智慧解決紛爭。(作者為資深傳媒人)

