美國總統拜登周二（3月1日）將發表國情咨文，路透社報導，屆時拜登將宣布其經濟政策的焦點將由「重建美好未來」（Build Back Better）民生與氣候支出法案轉向「4箭齊發」的重振美國經濟計畫。

由於自家的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）不挺，拜登的「重建美好未來」支出法案一直卡在兩黨席次五五分的參議院無法取得進展，迫使拜登不得不改絃易轍。

一名美國政府高層表示，這與法案的名稱無關，一切都是基於降低家庭生活成本的理念。

俄羅斯入侵烏克蘭的危機事件雖轉移了拜登力拚在11月8日國會選舉前重啟國內經濟議程的注意力，但由於其支持率不斷探底，拜登正打算以另一種方式重新推動大規模的稅制與支出改革計畫。

拜登新提倡的許多政策似乎都很眼熟，包括將提高美國大學學費補助計畫「裴爾助學金」（Pell Grant）、將聯邦最低時薪提高到15 美元，以及設立全國性的帶薪家庭病假計畫，但與之前方案所傳達的信息似乎也有不同。

白宮在初稿中表示，總統將呼籲國會立即向他提出一項能降低家庭成本和減少家庭赤字的法案。美國家庭需要從節節攀升的生活成本中解脫，這對美國家庭是刻不容緩的事。

拜登即將發表的談話將依據4大要點，呼籲國會通過許多與住房、教育和氣候相關的改革，此外，拜登將設法加快貨物運送並降低貨運成本，同時將降低美國家庭的生活成本、促進產業競爭，並消除就業障礙。

拜登亦將承諾與其1兆美元「大基建」方案相關的多項措施，包括將修復65000英里（105000公里）的道路和1500座橋樑，也將要求國會協助，完成他希望讓美國經濟在面對中國時能更具競爭力的法案。

拜登在談話中將提到海運把持在少數幾家外資公司手中，這些公司的運費調漲太多，拜登將宣布由司法部等美國監管機關採取措施以促進該領域的競爭。美國政府估計航運成本上揚，將導致未來一年消費者物價上漲1%。

美國1月消費者物價指數（CPI）年漲7.5%，創下1982年2月以來的40年最大漲幅。而根據路透/Ipsos民調結果，拜登的支持率跌至43%，逼近上任以來的最低點。美國廣播公司（ABC）與華盛頓郵報28日發布的最新民調則指出在拜登即將於周二發表國情咨文之前，這位民主黨總統的支持率跌至37%，再創新低，而其不支持率高達55%。