美國商務部宣布將對馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨等4個東南亞國家輸入的太陽能板啟動調查，以確定是否對其加徵關稅。對於仰賴進口廉價太陽能板以降低成本的清潔能源（clean energy）項目開發商，此舉勢必將帶來嚴重的衝擊。

根據美國商務部網站公布的資訊，加州太陽能板製造商Auxin要求當局啟動這項調查，該公司指控中國製造商將產線轉移到這些國家，藉此規避美國對中國製太陽能產品已實施近10年的關稅措施。

Auxin提供的資訊顯示，馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨這4個國家的太陽能板公司是中國大企業設立的子公司，目的是為了洗產地，以避開美國祭出的反補貼稅和反傾銷稅。

商務部表示將在150天內發布初步裁定。

Auxin執行長Mamun Rashid在聲明中表示，我們感謝商務部同意有必要調查這種普遍存在的後門傾銷（backdoor dumping）手段，以及認同這些手段如何繼續傷害美國的太陽能產品製造商。

在Auxin提出請願之前，美國太陽能產品製造商多年來為了阻擋來自亞洲的廉價面板已採取許多行動，他們主張這些進口的低價太陽能板將使美國產品無法在市場上競爭。

但美國數個太陽能產業商會表示，僅是啟動調查就會立即阻礙清潔能源項目的開發，並破壞美國在解決氣候變遷問題上取得的進展。太陽能板約占大型系統成本的一半。

美國拜登總統已經設下目標，到2035年美國電力部門將擺脫對化石燃料的依賴，屆時太陽能將滿足美國高達40%的電力需求，較目前的僅3%大幅攀升。

美國清潔能源協會（American Clean Power Association）表示，今年美國將安裝的太陽能板，估計約有八成來自於這4個國家的進口。商務部這個決定實際上將凍結美國太陽能產業的發展，啟動這項調查對我們產業來說就是一場災難。

美國商務部發言人發布聲明表示，該部門將進行公開透明的調查，而這項調查只是第一步，目前尚未就本案做出任何決定，也不會徵收額外關稅。