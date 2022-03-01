美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）1日率團訪台，訪問團專機下午抵達松山機場。(郭吉銓攝)

拜登急派特使團訪台引熱議 林郁方揭2原因預測俄烏之戰結束時間點｜2022.03.01

因應俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台。前國民黨立委林郁方指出，美方這次的目的有兩點，分別是向台灣民眾保證，美國關心台灣安全，以及要台灣加強防務，至於俄烏戰爭的結果會如何，林郁方則認為要看未來戰事的激烈程度和過程。

針對美國代表團訪台，林郁方今天(1日)接受《中時新聞網》訪問時表示，美國一來是跟台灣民眾保證，美國關心台灣安全；二是認為台灣要加強防務和武器採購以提升戰力，「美國是不支持台獨的，主要來就是美國關心台灣安全」。

林郁方指出，美國一直希望台灣採購武器，且還認為台灣的武器系統不夠，雖然我們買了很多武器，但有沒有買到剛好要的就另當別論。這個訪問團並沒有官方人士，不要賦予太多聯想。

關於俄烏局勢，林郁方則認為，目前戰爭陷入僵持，不如普丁所想的順利，而這背後當然很多種原因，比如普丁沒有投入多數部隊，同時也不敢打太猛，害怕會有太多傷亡。而先前的談判只是要應付國際社會，因為普丁的目標顯然是要拿下基輔，和烏克蘭東部、南部，在完成這個目標前，他不會同意停火休兵；而烏克蘭也覺得自己有把握，受到國際社會支持，所以也不退答應停火，就開出了很高的條件，這次談判大家就是維持最起碼的聯繫。

林郁方預估，俄烏未來幾天會打得非常猛烈，結果是什麼，會影響最終戰爭結果。如果俄軍的攻勢進展順利，則戰爭會繼續，若俄軍的進展不順利，普丁可能會縮小戰爭目標，「戰爭結果要看過程」。