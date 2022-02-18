近日中國大陸國家健委會發佈的十四五全國眼健康規劃，明確訂定對視力矯正，白內障及學童視力防護要求，可望進一步提高眼科手術及角膜塑型片等需求；另外兩岸疫情趨於穩定，台灣隱形眼鏡廠商營運動能有機會逐季回升。眼科手術的大學光(3218)、角膜塑型片的亨泰光(6747)、隱形眼鏡大廠包含晶碩(6491)與精華(1565)營運表現受到期待。

大學光受惠季節性旺季及手術需求動能回升，也看出Omicron影響甚微，1月營收創歷史新高，只要不進入三級管制或封城，法人預期，3月營運動能仍將延續，首季營收可望繳出佳績。

亨泰光受歲修關係使出貨遞延，推升1月營收創歷史同期新高，雖然疫情有點反覆，但營運並未惡化，市場需求仍旺，亨泰光3月旺月有機會將重拾營運成長動能，首季營運表現也看俏。

精華2月因農曆春節假期，工作天較少，預期營收將較1月下滑，不過，有機會優於去年同期表現。雖然目前缺工問題仍在，但目前稼動率維持在7成左右，並沒有進一步下滑，預期3月營收仍將維持4-4.5億元左右的水準。