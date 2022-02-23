110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽4強常客佛光大學，23日6強複賽最後一天，佛光大學面對台灣科大，帶著20分領先進入下半場，終場74比33大勝，佛光累積2勝3敗、從99學年起連12季前進UBA女一級4強，台科大則是複賽5戰全敗，下季再來挑戰。

佛光大學總教練楊淑淨指出，此役因為很快拉開比數，比賽後段就比較多讓學妹上場磨練，其實球員這階段因為求好心切，學妹們想幫準備畢業的學姐們留下美好回憶，學姐們則不想讓學妹失望，因此打起來綁手綁腳，加上對文化大學2分飲恨沒拿下，前鋒群的臉色都比較沈重，所幸設定也要抓下來的北市大學有拿下勝利，順利朝4強前進。

為了球隊延畢兩年的佛光「大六」中鋒王竫婷，22日賽後正式成為UBA從102學年後累計得分的新任紀錄保持人，UBA生涯目前累積1295分，在教練許淑淨眼中，王竫婷這兩年成長很多，但仍缺乏自信，這個球季結束就要畢業離隊，她鼓勵王竫婷可以透過最多得分紀錄保持人這個成就，意識到自己是全大學最優秀的球員、可以更有信心，她並開玩笑說：「當然還是很想要竫婷可以留下來繼續幫我，但她年紀也到了，真的也不能再留了。」

王竫婷透露，球隊戰力比較吃緊，因此才多留2年幫助教練，對於得分紀錄她並沒有特別注意，還是有其他人告訴她才知道自己達成里程碑，她坦言確實比賽中心情容易受表現影響而氣餒，但她學著轉換心情，加上本季是隊長，一定要帶頭做好。

本月21日是王竫婷生日也剛好是6強複賽期間，但那天自己只拿到5分，球隊也39比80慘敗給台灣師大，她感歎道：「這真是我最不想過的一次生日了！」對於4強總決賽，也是自己UBA生涯最後2場賽事，王竫婷回想起之前兩屆4場4強賽打了3場OT，她說：「去年、前年4強賽我們都輸掉第1場，然後季軍戰奪勝，今年就保持心努力去抓，除了希望打破魔咒，最好不要再延長賽了！」