110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級4強席次已經在23日確定，分別是台灣師大、世新大學、文化大學及佛光大學，公開男一級8強複賽25日接棒進行，大專體總並送給球迷一個福音，就是本階段賽事開放觀眾進場，但須配合現場全程佩戴口罩、實聯制登記、測量體溫與手部消毒等新冠肺炎防疫措施，一起開心見證公開男一級4強誕生。

本季UBA公開男一級8強隊伍包括上季前6名勁旅，上季奪下隊史首冠的政治大學，本季依舊來勢洶洶，帶著預賽13勝1敗戰績，朝2連霸目標邁進，健行科大上季挑戰3連霸失利，本季在無外援的精兵陣容下，仍繼續朝衝擊金盃奮戰，另一支同樣沒有外籍生助拳的高雄球隊義守大學，已經連6季入列8強，雖然主力之一「小白」白曜誠隨中華隊赴日挑戰世界盃男籃亞洲區資格賽，仍將爭取連2季、近5季來第4度挺進四強。

此外，上季獲隊史最佳亞軍的世新大學男籃隊、連9季晉8強的國立體大，以及由菜鳥教頭張容軒領軍的台灣師大男籃隊，都將在複賽奮力一搏，當然也別忘了暌違5屆再闖複賽的台灣藝大，以及隊史首度晉級的UBA男籃8強新面孔萬能科大。

UBA公開男一級8強複賽將於2月25日到3月4日於台大綜合體育館進行，除了開放觀眾進場為支持球隊加油，賽事提供全程轉播，電視直播就看緯來體育台，LINE TODAY則是網路直播服務，球迷也可加入「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號，掌握更多有趣的健康運動新知。

大專體總也為UBA推出周邊活動，球迷可透過momo購物網參與「人氣球員票選活動」，將支持球員送上人氣王、后的寶座，或在爭奪新人王、后中獲得更好機會，因為本屆新人王、后評選項目包含網路票選佔30%、攻守表現佔30％、媒體票選佔40%，投票者也有機會抽中總價15萬元的豐富獎項與UBA決賽門票。