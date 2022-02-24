俄羅斯總統普丁24日下令攻打烏克蘭，在歐洲發動二次大戰以來最大規模的軍事動員，俄烏開戰重創金融市場，全球股市哀鴻遍野紛紛倒地，VIX恐慌指數竄升到今年1月以來最高點。

無視紐約聯合國安理會正在開會商討化解烏克蘭危機，普丁周四下令對烏國東部展開特別軍事行動，從陸海空三方進犯烏克蘭，轟炸烏國的軍事基礎設施，首都基輔在內的多處城市傳出爆炸巨響，據傳有平民和邊境士兵死傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）頒布全國戒嚴令，並宣布與俄羅斯斷交。澤倫斯基警告，俄國20萬大軍集結在烏國邊境，可能會發動「歐洲大戰」。

俄烏引燃戰火，全球股市嚇到腿軟不支倒地。周四歐亞股市跌幅多達4％以上，交易員試著評估俄國入侵烏克蘭的規模，以及西方報復性制裁的程度。美股道瓊、標普500和那斯達克期指，跌幅皆在2％以上。

周四MSCI亞太（日本除外）指數挫跌逾3％，觸及2020年11月來最低點。泛歐STOXX 600 指數重挫3.9％，來到去年5月來新低，從1月的歷史高點回跌超過10％。

歐洲獲悉烏克蘭首都基輔遭到俄軍空襲的消息後，倫敦富時100指數（FTSE 100）下挫超過3％，法蘭克福DAX指數重摔逾5％，巴黎CAC指數跌幅也逼近5％。

周四亞洲主要股市全倒，日經225指數收跌1.8％，首爾Kospi指數收跌2.6％，香港恆生指數收跌3.2％，上證綜指收跌1.7％，印度 Sensex指數收跌4.7％。紐澳股市跌幅逾3％，東南亞股市也是一片慘綠。

莫斯科證券交易所周四早上曾暫停交易，一恢復交易後，盧布計價的MOEX指數及美元計價的RTS指數，雙雙慘跌30％左右。

俗稱「恐慌指數」的Cboe波動率指數（Cboe Volatility Index，或稱VIX指數），周四跳漲17％來到36之上，一度升破37.5，創1月以來新高。