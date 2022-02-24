歐股周三收低。有關俄羅斯與烏克蘭可能衝突的消息，抑制了市場人氣；然而西方國家較為溫和的制裁力道，以及企業強勁財報，減緩了股市跌幅。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌1.26點或0.28%，為453.86點，指數完全抹去盤中的1%上漲。銀行股、金融股和零售股領跌最多。

烏克蘭在周三宣布全國進入國家緊急狀態，並告知其在俄羅斯的公民逃離。與此同時，俄羅斯也開始撤離在基輔的大使館。

烏克蘭同時也指責俄羅斯一系列的網路攻擊，包括烏克蘭政府和外交部的網站，至今仍無法開啟。

投資人還擔心，西方國家對俄羅斯的制裁，可能會阻礙石油供應，導致能源價格壓力加大。歐美和日本開始對俄羅斯實施連串制裁行動，部分地被批評為力道過弱；投資人目前寄望，烏東地區不要爆發大規模戰火。

TS Lombard策略師Andrea Cicione說，緊張情勢加劇對市場主要的影響是，能源價格變得更加黏著於更高水準上，加大了通膨風險；能源價格越是維持在高檔或繼續上升，也就會更加地削弱成長或增添通膨壓力。

Stellantis大漲4.4%，帶動汽車股上漲0.7%。在克萊斯勒和標緻的PSA集團合併後的第一年，Stellantis調整後營業利益率攀升到目標水準之上。

法國食品集團達能(Danone)上漲3.9%，報56.7歐元；該全球最大優格製造商公布上季銷售成長優於預期。

巴克萊銀行在公布年度獲利增加兩倍之後，上漲3.1%；該公司還對股東返還了25億英鎊(約34億美元)。

荷蘭咖啡公司JDE Peet's、比利時保險商Ageas、英國學生宿舍供應商Unite集團在公布強勁獲利之後，皆出現上漲。

德國線上證券經紀商FlatexDEGIRO大漲15.7%。有新聞報導稱，一些私募股權公司正對該券商產生興趣。

瑞典投資公司Storskogen在公布上季財報未達目標之後，大跌17%。