歐股周二大跌；疲弱企業財報以及烏克蘭戰事不安的情勢，引發市場不安情緒。俄烏談判未取得進展之後，俄羅斯繼續攻擊烏克蘭，並且開始調動更多部隊。

油價回升到100美元以上。投資人開始逃往安全避風港，黃金、債券、美元飆升。

周二泛歐Stoxx 600指數急挫10.74點或2.37%，為442.37點；銀行股跌5.6%，旅遊休閒股跌7.5%最多，然醫療股和礦業的上漲，協助和緩了大盤跌勢。以金融股為主的義大利股市跌4.14%，德股跌3.86%，法股跌3.95%，英股跌1.72%。

俄羅斯周二開始對烏克蘭幾個城市發射火箭彈，導致股市下跌加劇；此前的俄烏停火談判沒有取得成果。另外衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊開始大量集結進逼基輔。

Oanda資深分析師Craig Erlam說，歐洲下行的風險仍大，衝突仍在持續，信心仍在下降。油價飆升和能源成本上升，加上制裁和關閉空域，對於航空業和旅遊來說，都是阻礙力。

殼牌石油(Shell)轉為下跌1.1%，海運公司馬士基(Maersk)也下跌1.8%，兩家公司都宣布了削減俄羅斯業務。

IHS Markit的調查顯示，歐元區製造業增長勢頭在上個月略有減弱，但經濟活動依然強勁，供應鏈限制也有所緩解。

在分別宣布調低獲利預期之後，德國線上時尚零售商Zalando和套餐飲供應公司HelloFresh分別跌9.6%和7.8%。

德國化工廠科思創(Covestro)漲2.3%，該公司公布去年核心獲利翻倍，預計今年獲利樂觀。

德國的萊茵金屬(Rheinmetall)繼續大漲17%，來到156.6歐元；獲益於德國政府增加軍事支出的前景，讓該軍工企業在過去6個交易日已經大漲70%。

製藥廠阿斯利康(AZ)上漲1.8%，該英國公司與瑞士的Neurimmune達成7.6億美元的抗體藥物交易。