想要在吹吹風之際亦來品嚐屏東當地水產品嗎？26、27兩日「屏東優質水產品暨農特產品展售會」，隨著「落山風藝術季」到車城海口的待風樓來推廣。本次快閃活動除了屏東優質水產品展售外，也提供了屏東的優質農特產品及與在地文化連結的文創產物一同都來展售，進而活化當地漁市改建的「待風樓」，歡迎大家感受完最「風狂」之落山風藝術季後，也能體驗「風起『魚』湧」的小市集。

位處國境之南的屏東，不僅是全球遠洋及近海漁業重要捕撈基地，更是全台養殖漁業重鎮，全縣養殖面積約4824公頃、年產量約3萬6千公噸，年產值更高達86億元，全國數一數二。

每年10月開始到隔年的4月，落山風翻過山脈，抵達恆春半島，季節性的強風，造就了半島地區不同的風光、風景與風情。今年的「落山風藝術季」以「萬種風情」為主題，藉由18組大型藝術品，帶領觀者體驗恆春半島地區特殊的落山風，將一萬種風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品，借無形的風，傳達有形的創意。

「落山風藝術季」活動隨著228假期即將進入尾聲，這次「屏東優質水產品暨農特產品展售會」搶搭順「風」車，藉此推廣屏東在地產業，讓各地遊客都能夠透過遊旅來更深層的了解屏東，歡迎大家一同來一趟逆風行旅，體驗屏東之萬種風情與海味。這次活動現場因防疫關係不提供試吃及飲食，遊客請購買後至定點食用。

現場攤位名稱，有好漁悅水產、藍天水產、雙文水產、黑敏水產、安安mango’s、栗煬國際、饗魚樂、屏東縣東海養殖漁業生產區、東海生產區家政班、大仁科技大學、屏南社大。