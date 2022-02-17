Type-C概念股安格(6684)首季儘管為今年營運低點，但依舊會有20%的營收成長，展望全年，看好在新品貢獻下，營運持續看旺。瞄準Type-C市場未來幾年持續成長，安格也持續投入資源研發，打造出具有市場競爭力的新品。

展望第一季，安格營收預估年增20%，今年安格非常看重新產品的貢獻，預計首季就是惟營收低點，第二季就會開始成長，第三季預計在新品帶動下，會出現大幅度成長。

安格總經理藍世旻今日表示，過去安格主要都以4K30的產品為主，但隨著市場對數位容量、解析度度的提升，安格積極投入4K60的產品，預計第二季、第三季就會開始貢獻，會是今年安格的主力產品。

Type-C商機未來幾年將快速成長，研調機構預估，接下來5年間，USB Type-C市場收入複合年增長率將達到17.2%，預估到2025年，USB Type-C全球市場規模將達到103.4億美元。

藍世旻談到，安格在Type-C在產品上的規格和競業不同，現在市場上最常見的產品組合是威鋒電子(6756)＋譜瑞-KY(4966)，分析兩品項的單價，分別為1美金以及2美金，安格成功把兩項產品組合，體積約多出30%，報價為2美元，看好其相當具有產品競爭力，安格會持續投入資源在該產品，希望明年可以量產。

藍世旻表示，目前安格確實還是卡在產能問題，尤其是前端晶圓產能，後段封測目前已經比較鬆，比去年改善很多，今年產能預計還會再增加40%，目前也確定可以達陣。