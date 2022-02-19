今年首波電車大戰 Ionex率先出招

KYMCO去年推出Ionex 3.0超高人氣，i-One、S7、S7R、S6四大戰將到齊，另方面2022一開年，Ionex 3.0來勢洶洶，能源交換網路的佈建腳步更是不斷前進，持續打造全台最密集換電站。看好虎年電動車市場「虎虎生豐」，KYMCO領先業界重磅宣布開年超大優惠限時專案「為你先發 超錢補助」，一次釋放超佛心三大利多。

KYMCO這波「為你先發 超錢補助」限時專案三大利多包括：1補「保證補貼政府補助差額」、2送「來店賞車試乘送7-11百元商品卡」、3免費「全民換電免費799/499資費折抵至年底」。Ionex行銷長林振盛表示，此次Ionex搶先市場推出購車優惠，祭出最強購車補助、資費優惠、消費者體驗贈禮，優惠活動三箭齊發，就是要回饋所有支持者，讓消費者有感！

Ionex超錢補助電視廣告首播正式為新一波促銷優惠加大宣傳。（KYMCO提供）

林振盛預估，隨著這波Ionex最新優惠推出後，可望減少民眾普遍等補助觀望氣氛，消費者只要購買Ionex電動機車，Ionex保證依縣市公告做差額補貼，民眾買車絕對不吃虧，2022政府補助最高可享新台幣1萬4000元。同時，Ionex全台專賣店已準備就緒，熱鬧迎接來店賞車試乘的消費者，只要留下有效個資與聯繫方式，即可獲贈7-11超商百元商品卡。

光陽集團董事長柯勝峯表示，今年Ionex電力全開，以2000座換電站及100間專賣店作為目標拓展全台，展現光陽積極推動電動機車普及化的決心。（KYMCO提供）

2022一開年，KYMCO除了在銷售上有著令人振奮的22連霸好成績外，能源交換網路的佈建腳步未曾停歇，繼離島金門之後，1月再於小琉球開通首座Ionex 3.0換電站，登上第二個外島。光陽集團董事長柯勝峯受訪曾表示，今年Ionex電力全開，以2000座換電站及100間專賣店作為目標拓展全台，這項宣示讓越來越多的消費者與通路商加入，也展現光陽積極推動電動機車普及化的決心。

柯勝峯強調，貼近民眾用車習慣、紮紮實實地讓電動機車走入消費者生活，讓每個人都渴望擁有電動機車是Ionex 3.0的初衷。我們會從購車、用車、售後服務等面向，更積極佈局打造密度更高的Ionex能源與服務網絡並從消費者最得我心角度出發，盡可能的擴展至每個生活面向都可顧及。

Ionex行銷長林振盛表示，Ionex要讓民眾享有換電優惠，特將Ionex換電免費799/499優惠折抵直到年底。（KYMCO提供）

回顧動盪的2021年，光陽工業執行長柯俊斌表示，歷經疫情、晶片短缺等問題影響，較2020年明顯下滑，雖然11、12月分別繳出9萬247台與10萬1210台的優異成績，以上揚曲線結束2021年度，但整年累積總銷量，僅達成80萬9176台，較2020年的103萬5823台，萎縮21.88%之多。但在艱困的市場環境中，KYMCO仍成功突圍，以24萬7508台的總銷售量、30.59%市占率，成為市場唯一市占率突破三成之品牌，成功達成22年台灣機車市場連霸紀錄。

另外，從燃油機車與電動機車的市場佔比表現來看，2021年累積數據為87.93%：12.07％，在政府推動淨零減排政策下，電動機車市場佔比重回雙位數。最值得關注的是，光陽Ionex為電動機車市場注入活水，自2021年3月發表Ionex 3.0後，陸續上市多款新車，2021年第四季呈現暴風式成長，以9月單月216台銷量，對比12月單月945台，成長率達337.5%，截至2021年底，更累積高達2914台，以電車第三之姿，超越PBGN聯盟旗下4個電動機車品牌（中華eMOVING、摩特動力PGO、山葉Yamaha以及台鈴SUZUKI），成為2021年電動車成長之冠。

目前Ionex換電站已突破1000站來到1065站，在邁向2000站之際，為了感謝消費者支持，特將「全民換電免費799/499折抵」實施至2022年底。Ionex新北中和專賣店黃濬瀚經理表示，「寒冬送暖，這會是增加成交率的超大利多，真是令人振奮的好消息！」

Ionex新北中和專賣店經理黃濬瀚表示，Ionex超錢補助專案寒冬送暖，這會是增加成交率的大利多，他熱情邀請消費者踴躍前往專賣店試乘Ionex電動機車。（KYMCO提供）

此外，Ionex 3.0主張多元能源補充方式，全車系皆提供充、換電版兩種能源補充讓消費者依照需求自由選擇，非常貼心。為了全方位滿足顧客，讓電動車更容易進入消費者生活，更延伸推出全球獨創的「尊榮換電 專人送電」服務，一推出後大獲好評，獲得消費者與媒體一致盛讚。

農曆春節長假過後，最新Ionex換電站突破1000站，在邁向2000站之際，這波超錢補助優惠中特別感謝消費者支持。（KYMCO提供）

KYMCO正積極於六都部署「尊榮換電」，目前服務區域最新已擴增至39個行政區，為了回饋消費者的大力肯定與支持，亦將原先於去年底前結束的尊榮換電免費服務再延長至今年第一季，期望能讓更多Ionex 3.0車主體驗尊榮換電服務帶來的貼心與便利性。

展望2022年，除了疫情仍持續影響以外，柯俊斌坦言，全球晶片荒、船運量滿載的狀況仍相當嚴重，台灣機車產業也不例外，身為全球機車專業品牌、同時連續22年蟬聯台灣機車品牌銷售龍頭的KYMCO同樣深受影響，「以燃油車來說，從碼表、煞車到整個排油引擎的控制，晶片缺一不可，而電動機車在煞車控制、馬達、電池，晶片也是不可或缺的原料，不論電車或油車，都難逃晶片短缺影響。」

柯俊斌執行長預估，此波缺晶片潮應該要到今年年中後才有可能逐步緩解，因此他建議消費者「有車就買」趕快下手訂購，不然當前缺車、缺晶片的狀態下將一車難求，稍微猶豫就會錯過購車機會。