日盛投信24日表示，受到俄烏衝突持續升溫的影響，加上聯準會升息縮表議題，布蘭特布原油期貨站上100美元且為2014年9月以來新高，干擾全球金融市場出現大幅震盪；在投資上，除提高投資組合的安全邊際，在投資機會方面也可伺機把握，由於全球景氣復甦態勢未變，震盪過後在投資策略上，建議布局包括智能車在內之具有成長價值動能及產業趨勢明確之主題型產業基金，把握中長期投資機會。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，俄烏衝突後續發展取決於一方行動後，另一方的反應以及後續的反饋。而回顧過往地緣政治衝突與那斯達克指數走勢表現，1991年波灣戰爭，那斯達克指數下跌30％，在市場消化完戰爭帶來的悲觀情緒後，那斯達克指數反彈走高70％；2011年發生在美國本土的911恐怖攻擊事件，那斯達克指數下跌16％ ，隨後上漲39％。由前述事件得知，遇非經濟因素之短線急跌，則反而是處於最佳買進點。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，2022年預期在政策驅使、晶片供應增加以及疫情緩解下，根據調研機構預估，電動車銷量將達到980萬輛，隱含年增53％。預期2026年全球電動車銷量將達到2602萬輛，滲透率達到28％，隱含2021-26年複合成長率32％。目前適逢金融市場震盪回檔，投資人不妨分批低接「聚焦電動車/智能車類股的主動式基金」，透過選股掌握產業長期需求爆發的機會。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，2022年車用半導體、電池供應鏈將是電動車投資主軸。電動化及智慧駕駛提升車用半導體含量，電動化將增加功率半導體在每台車內的內容價值；電動化及電子化使車廠對功率半導體需求殷切，根據車廠英飛凌估算，每輛電動車使用的半導體含量為950美元，遠高於48V/輕混合車輛中的600美元；功率元件含量，包括中高功率之MOSFET、IGBT、SiC元件成長率可望大幅提升。