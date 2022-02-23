隨各國政策支持電動車發展的浪潮下，在電動車供應鏈中扮演關鍵零組件角色的電池躍為投資亮點，而上個月在證交所掛牌的中信電池及儲能ETF（00902）即聚焦電池供應鏈，今（23）日股價呈現跌深反彈格局，約在14.3元小漲0.78％附近。

根據美國CleanTechnica網站資料，2021年全球電動車銷售量年增率約108％，是2012年以來成長率最高的一年。近年來在證交所掛牌與電動車相關的ETF日益增多，除了中信電池及儲能外，還有富邦未來車、永豐智能車供應鏈、國泰智能電動車、中信綠能及電動車等。

依據公開說明書，中信電池及儲能ETF所追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數，主要從美國、中國、香港、日本、韓國及台灣掛牌的股票中，篩選市值、日均值分別達10億美元及300萬美元以上，且依RBICS行業分類來看，有超過25％營收來自電池相關業務者。該指數於每年1月、4月、7月、10月進行成分股調整，採自由流通市值加權，並設有單一個股權重上限10％。

中信投信補充，上述指數由30檔股票組成，可分為兩大類：「電池材料與技術」鎖定上游的電池原料及設備廠，包含全球最大鋰礦商雅保（Albemarle Corporation）、鋰電池負極材料廠杉杉股份、電池隔膜大廠恩捷股份，以及天賜材料、新宙邦等電解液相關廠商；「電池儲能科技」則包括動力電池製造商寧德時代、儲能設備商Generac、消費性電池主要生產公司TDK等。