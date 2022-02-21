氣動元件大廠亞德客-KY去年接單出貨比逾1，大陸浙江寧波及廣東佛山兩地工廠稼動率均維持110％以上，並未停電或疫情影響，21日公布自結第四季稅後淨利16.06億元、EPS為8.10元；全年稅後淨利攀升至64.41億元，EPS高達33.67元，去年合併營收及獲利均締造史上新高。

亞德客第四季合併營收57.68億元，年增7％；營業毛利27.25億元，年增1％；營業利益為18.01億元、年增4％；稅前淨利20.64億元，年增1％；稅後淨利20.64億元，年增2％，EPS高達8.1元，創同期新高。

亞德客去年合併營收攀升接近254.0億元、年成長33％；營業毛利123.37億元，年增幅31％；營業利益82.16億元，年增38％；稅前淨利83.84億元，年成長32％；稅後淨利64.41億元，年增幅33％，EPS攀升至33.67元，飆史上新高。