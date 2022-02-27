基本面：慧洋-KY(2637)2021年總計交付7艘新船，平均毛利率5成，並處分10艘船舶，挹注營運現金流約2000萬美元，全年每股稅後盈餘11.05元，獲利創新高，可關注配息政策。

技術面：上周俄烏戰爭，股價相對抗跌，股價周五收盤與前一周收盤持平，但上周最高來到93.7元，創下6個月來新高。指標部分，站上所均線後，沿著5日均線向上邁進，持續在多方格局。

籌碼面：上周外資連續買超4天，虎年開盤以來，外資累計買超30618張，持股比例從12.46％提高到16.57％；投信上周買超366張。融資餘額一周減少1273張，籌碼流向法人手上。

展望：全球船舶供給仍處於供不應求的狀態，2023年將面臨環保新規的挑戰，屆時未符合標準船舶，將需降速因應，勢必使船舶週轉天數再拉長，預估將影響市場8成船舶。慧洋擁有最多數量與最大比重節能船隊，將可望穩定獲利。