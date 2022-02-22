氣動元件大廠亞德客-KY自結去年EPS攀升至33.67元，飆史上新高。亞德客看好今年氣動元件市場持續成長，亞德客市占率不斷提升，今年營收比整體市場年增幅再增加一成，本土法人今（22）日出具報告，預期亞德客今年營收及獲利雙雙成長，22日股價下跌8.0元而以953.0元開出，隨後賣壓湧現，目前呈現大跌走勢。

亞德客第四季合併營收57.68億元，年增7％；營業利益達18.01億元、年增4％；稅後淨利20.64億元，年增2％，EPS高達8.1元，創同期新高。去年合併營收接近254.0億元、年成長33％；營業利益82.16億元，年增38％；稅後淨利64.41億元，年增幅33％，EPS大賺33.67元，飆史上新高。

亞德客指出，亞德客因整體氣動元件市場持續增長，公司市占率也不斷成長，即使去年9、10月出貨給客戶，曾因大陸限電而受影響，去年第四季及全年合併營收及獲利依舊創同期新高。亞德客去年毛利率約49％，年減0.8％，主因是材料成本上漲及限電影響所致。

亞德客表示，亞德客今年1、2月接單大於出貨，1、2月營收合計仍比去年同期成長，目前大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠稼動率都維持110％，持續加班趕工備庫存，因應3月起，逐漸進入氣動元件市場旺季的需求，第一季出貨有機會優於去年同期。亞德客看好今年氣動元件產業需求成長，推估今年整體氣動元件市場是個位的中位數增長，亞德客全年營運要比整體氣動元件市場年增幅，再多增加一成。

本土法人出具報告指出，亞德客2022年在中國大陸少子化，推升自動化產業趨勢儼然成型，帶動氣動元件產業需求成長，亞德客在氣動元件市占率持續帶動下，營運將持續成長。推估亞德客2022年營收上看305億元，年增20.08％，預估營業利益100.83億元，年成長22.72％，預估稅後盈餘75.21億元，EPS預估37.60元，續創史上新高。