戶外功能鞋製造大廠-鈺齊-KY（9802）自2020年正式啟動半年配息，針對2021下半年盈餘分配案，董事會25日通過每股將配發股息3元。以鈺齊2021下半年合併營收86.48億元，歸屬於母公司稅後淨利7.3億元，EPS達3.94元計算，2021下半年配息率達76％。

鈺齊強調，2021下半年配息率優於上半年，主要是對集團未來營運展望及整體金流規劃之全面考量，累計2021年每股配發4.23元股息，全年配息率達66.2％。鈺齊25日收盤價117.50元、上漲了2.5元，漲幅2.17％。

展望2022年，鈺齊表示，雖然新冠疫情衝擊仍存在，但各國在防疫管控措施與民生經濟活動之間，終究必須逐步取得平衡以重回正軌，因此，集團自疫情爆發以來，始終正向積極思考，努力將各種危機轉化為成長契機，不僅已如期順利開出新產能，軟硬體底蘊實力更已再上一階，也將持續保持高速增長動能，產銷規模年度增長幅度可期，審慎樂觀看待2022年營運展望。

鈺齊進一步表示，集團將持續採取六項經營策略，包括持穩擴增集團產能，多元分散生產基地；以及持續強化核心技術能力，加速關鍵製程整合升級；加速進行軟硬體設備升級，務實打造智能化生產模式；深耕原有代工品牌客戶，積極開發優質新客戶等等。經營團隊將持續強化關鍵核心價值，再度發揮經管綜效，致力打造中長期穩健營運基磐。